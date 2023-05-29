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影／南投議員送「垃圾場露營券」邀環保局長來去住一晚

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員蘇昱誠（左）今送「垃圾場露營券」給環保局長李易書（右），邀他到埔里清潔隊住一晚，苦民所苦。記者賴香珊／攝影
南投縣議員蘇昱誠（左）今送「垃圾場露營券」給環保局長李易書（右），邀他到埔里清潔隊住一晚，苦民所苦。記者賴香珊／攝影

南投縣垃圾堆置已達24萬噸，縣議員沈夙崢、王秋淑、陳玉鈴等質疑縣府處理垃圾「一縣兩治」，有的鄉鎮市天天外運，有的卻是今年一車都沒運出去，要求公平訂定外運原則；吳棋楠建議盡速規畫建置焚化爐，蘇昱誠更送上「垃圾場露營券」邀環保局長李易書苦民所苦，並呼籲縣府跨局處整合，盡速解決垃圾問題。

縣議員沈夙崢指出，縣長許淑華上任後雖積極處理垃圾問題，尋求外縣市及民間單位外運垃圾，但談妥的外運量僅能支應每日新產出的垃圾量，先前堆置的垃圾還是堆著，更糟的是「一縣兩治」，有的鄉鎮市天天去化，但像名間鄉今年卻是一車都未外運；陳玉鈴、王秋淑也反映，竹山、魚池等地垃圾也幾乎都沒能外運。

縣議員蘇昱誠更在質詢時送給環保局長李易書1張「垃圾場露營券」，他指出，埔里鎮垃圾堆在清潔隊旁，隊員和鄰近居民天天聞垃圾惡臭，也衍生汙染農業用水、環境衛生等疑慮，所以他要邀局長來去垃圾場住一晚，苦民所苦，他與埔里鎮長廖志城也會陪同，同時呼籲縣府跨局處整合，盡速解決縣內嚴重的垃圾問題。

沈夙崢當場要求縣府對各鄉鎮市外運垃圾應公平公正，建議根據各鄉鎮人口比例、現有垃圾堆置情形、掩埋場位置與場域大小等整體評估，訂定垃圾外運標準，並公布基礎去化量及外運順序。縣議員吳棋楠則建議縣府盡速規畫建置焚化爐，並透過優渥的回饋獎勵機制提高誘因，進而鼓勵各鄉鎮市協調村里民眾接納建置。

對此，環保局長李易書坦言，今年上半年因協助去化的焚化爐歲修，加上鄰近鳥嘴潭的草屯掩埋場近9萬噸垃圾須在今年底前清完，壓縮到其他各鄉鎮市的外運量，但在縣長和議長協助下，已獲9縣市及民間業者協助清運，下半年將能有較足夠的外運量，並希望在明年底前將全縣堆置約24萬噸垃圾減至10萬噸以下。

縣長許淑華則說，現階段各鄉鎮市垃圾去化的外運進度，會依是否有場域能堆置等分輕重緩急，以有急迫性的作優先處理，但未來會多與各鄉鎮市公所協調研商，根據各鄉鎮市的垃圾堆置情形、人口比例及分類減量比例等處理原則，訂定垃圾外運去化的標準原則，建立公平公開的外運機制，持續努力解決垃圾堆置狀況。

南投縣議員沈夙崢、王秋淑、陳玉鈴、吳棋楠等今連番質疑南投垃圾問題，蘇昱誠更送上「垃圾場露營券」。記者賴香珊／攝影
南投縣議員沈夙崢、王秋淑、陳玉鈴、吳棋楠等今連番質疑南投垃圾問題，蘇昱誠更送上「垃圾場露營券」。記者賴香珊／攝影

議員 環保局長 焚化爐

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