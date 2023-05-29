28年蓋不成一間火葬場...彰化市再提案居民擠爆抗議 公所又撤回

彰化市公所向市代會提案追加1400萬元預算辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，遭地方反對，當地延和里長王勝和率逾百名民眾到市代會抗議旁聽，彰化市長林世賢雖企圖說服大家，認為彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，好不容易縣府與公所均有共識，且縣長王惠美也答應未來至少會補助一億元興建，但在強力反對聲浪下，最後公所決定撤回此提案。

王勝和說，1995年公所就曾提案在市立殯儀館相同地點說要建火葬場，因居民抗議後未建，沒想到28年後公所再次提出要蓋大埔火葬場，但現在已有大埔商圈發展起來、還有學校、醫院在當地，人口更密集了，每到清明節前後都已交通大打結，大埔路一定無法再負荷蓋火葬場後的交通，也會影響往花壇方向的彰員路段交通，更會影響當地生活品質。

市代會主席陳文賓說，大家都認為彰化的確需要火葬場，但也要找適合的地點，到時如果交通大打結，要再建聯外道路也不是那麼簡單，現在編列高達1400萬元做先期規劃案經費，但在無法得到居民認同，交通、噪音、空汙等也都還有疑慮，到時如果無法通過，那這筆經費不是又白浪費掉。

市代胡再和、薛志彬、黃稜茹、楊雅鈞、吳淑敏等人也說，火葬場是有需要，但全縣26鄉鎮內要找合適地點，若沒解決交通和空汙等問題，沒得到地方民眾認同，就不能做，要求公所應撤回此案。

林世賢說，公所已和縣府民政處開會過三次、也和縣長開會過一次，縣長也答應未來至少會補助一億元興建，這是卅年來難得縣府和公所有共識，而且為了地方發展，未來甚至應該要用國際標4、5億元發包。

至於會造成交通打結，林世賢說，火葬場一天處理不到卅人，與清明節前後兩者所造成的交通衝擊不能相提併論，公所也會委由專家做整體交通動線評估，未來4.5公頃連同整個市立殯儀館、停車場會做整體規劃。

林世賢說，如果不符合空汙規定，絕不可能蓋火葬場，現在各國火葬場早就沒在談空汙問題，因為現今設備已能處理空汙，況且一場每天處理的大體不到卅具，根本焚燒也不到一噸。

為了說服大家認同火葬場，林世賢也現場播放比利時等各國、台灣各地由名家設計最現代化的火葬場，也強調火葬場沒煙、不會有空汙。

林世賢強調，政治要有承擔，現今可能隨時都會面對像921地震或像疫情等災難，難道要像國外發生災難時，就將人挖洞隨便埋葬嗎？政治要有長久規劃，要有遠見，做真正有利於地方的規劃。

市代周平說，公所播放的火葬場案例，也都是在偏僻地方，聯外道路都很寬廣，和彰化市大埔地區的人口密集度並不相同，面對的交通問題也不一樣。