南投校園傳狼師性騷擾女童 議員關切籲完善校安

南投縣議員王秋淑今在議會總質詢指出，某國小先傳出有狼師性騷擾女學童，而他雖遭解聘，仍憂其恐至他校任教，更要求縣府強化各校監視器，完善校園安全。教育處長王淑玲說，該案發生後立刻按校安及性平程序處置，列不適任教師，無法至他校任教，後續將盤點全縣各校監視器設備，尤其強化校園角落，以維校安。

縣議員王秋淑指出，南投縣內某國小去年底傳出有狼師，年僅10歲的女學生在校內走廊遭一名男教師從背後環抱，甚至襲胸，導致該名學童身心受創，罔為人師。經了解，該名狼師已遭解聘，但他之後是否恐又換校任教，其他學生恐受害。

教育處長王淑玲表示，該事件發生後，校方進行校安通報走性平程序，該師當下就被停職，且不准他再進入校園，調查後也依「教師法」將其解聘，登錄全國的不適任教師網，無法去他校任教，受害學生家長也依法提告違反「性騷擾防治法」。

但王秋淑說，該名狼師事後雖遭家長提告性騷擾，判處拘役30天，易科罰金僅3萬元，罰則感覺不重，對學生卻是一輩子的傷害，至今仍持續接受心理諮商。而該事件雖有拍攝到影像，但監視器畫質欠佳，也衍生校園安全疑慮，要求改善。

對此，王淑玲回應，校方之後會持續關心輔導女學生，並針對校內師生加強宣導性平觀念，且請各校落實相關規範，同時也將要求全縣各中小學盤點校內監視器設備，尤其強化校園角落，完善校園安全，確保每個孩子都能健康快樂學習成長。