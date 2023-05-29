快訊

女搭捷運常遇「男生1坐姿」！她嚇喊太噁心 網苦主：很母湯

AI題材吸睛 台股漲131點收16,636點、台積電收568元

彰化新宮廟「命名諧音」萬人嘴角失守噴笑 網再曝台南有「菱洲宮」

彰化26鄉鎮市 電動汽車充電樁僅個位數 縣府要推廣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公共停車場充電樁6月1日啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公共停車場充電樁6月1日啟用。記者簡慧珍／攝影

停車場法規定未來公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及充電設施，彰化縣員林市公所首座電動汽車充電樁預雨下6月1日啟用；縣政府交通處今天表示，目前電動汽車充電樁集中彰化市和員林市，鹿港鎮跟進，其餘23鄉鎮有待努力。

員林市公所委託民間經營路外停車場設置充電樁，在泰山停車場、八條通停車場、惠明停車場各設置1座充電樁，3座充電樁屬通用型，6月1日起啟用，方便電動車停放在收費停車格充電。

員林市長游振雄今天說，員林市停車採使用者付費，電動汽車到停車場充電和停車均須繳費，停車費依停車時間計價，充電費用每度電收費10元，為避免完成充電後仍久占電動車專用車格，民眾完成充電後如逾30分鐘沒駛離綠能車格，每逾30分鐘加收超時占用費10元；民眾持員林市幸福卡到員林市公有停車場繳交停車費均享9折優惠，6月30日以前申辦都享有開卡禮600元。

縣政府交通處指出，中央去（2022）年11月30日公告，未來公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及充電設施，設置比例為公共停車格位的1%~2%，縣政府管理的公有停車場已設6座電動汽車充電樁，未來縣政府延平公園地下停車場、鹿港鎮北區遊客中、心前瞻計畫彰化市公所代辦的彰化後火車站停車場都會設置。

交通處表示，實施路外停車收費的鄉鎮市才可能設置充電樁，目前縣內僅彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮、北斗鎮採路邊收費停車，彰化市和員林市合計9座充電樁，沒路邊收費停車的21鄉鎮，當地民眾若購買電動汽車就在自家充電；為達到低碳城市和減碳目標，縣政府將積極推動公有停車場設置充電樁。

彰化縣員林市長游振雄鼓勵民眾申請員林幸福卡，電動汽車充電時，停車享優惠。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市長游振雄鼓勵民眾申請員林幸福卡，電動汽車充電時，停車享優惠。記者簡慧珍／攝影

停車場 員林 電動汽車

延伸閱讀

彰化新寺廟「命名諧音」萬人嘴角失守噴笑 網再曝台南有「菱洲宮」

電動車族群 商機爆發

彰化市評估建火葬場 當地反對民眾炸鍋

電動車位管理草案預告　停車場1至2%車位將為電動車專用

相關新聞

立體車場坡度超過1:8禁停重機挨轟 中市府：將盤點改善

中市府去年底公告，部分公有停車場因坡度超過1:8，禁止行駛停放紅黃牌大型重機，引車界撻伐，痛批該作法是抹煞騎士權益；市議...

1.3萬坪中央球場完工試營運 中市：預計8月底啟用

中市府斥資6500萬，於西屯區打造「中央球場」，總面積達1.3萬坪，設有夜照籃排球場，現已完工，現於正式啟用前，每日上午...

盧秀燕精打細算 政府普發的6千元她這麼用

台中市長盧秀燕上午參視察位在霧峰「舊省政府教育廳」的身障服務據點和長青學苑，同時也大方運用政府普發的6千元購買身障學員製...

南投屢遭傾倒廢土沒開罰？ 議員轟成「廢土天堂」

南投縣境多山，且地廣人稀，屢遭不肖人士傾倒廢土，縣議員吳棋楠今質疑縣府未落實開罰，事後更未清除廢土，導致南投成了「廢土天...

九蛙本周可能都潛水！颱風未到 日月潭水位快速爬升破九成

瑪娃颱風持續逼進台灣，雖還未帶來豐沛雨量，但日月潭幾波梅雨鋒面為集水區帶來降雨，台電大觀發電廠表示，今天早上日月潭水位一...

台中發物調券振興地方經濟 議員批無助大安外埔攤商

台中市議員施志昌今天批評，中市府為彌補台中購物節消費集中在市區、百貨與購車房地產高單價消費等缺點，編列3000萬發放物調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦