快訊

女搭捷運常遇「男生1坐姿」！她嚇喊太噁心 網苦主：很母湯

AI題材吸睛 台股漲131點收16,636點、台積電收568元

彰化新宮廟「命名諧音」萬人嘴角失守噴笑 網再曝台南有「菱洲宮」

1.3萬坪中央球場完工試營運 中市：預計8月底啟用

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市「中央球場」占地1.3萬坪，設有夜照籃排球場，現已完工，預計8月底正式啟用，現於每日上午6時至晚間9時試開放。圖／張廖乃綸提供
中市「中央球場」占地1.3萬坪，設有夜照籃排球場，現已完工，預計8月底正式啟用，現於每日上午6時至晚間9時試開放。圖／張廖乃綸提供

中市府斥資6500萬，於西屯區打造「中央球場」，總面積達1.3萬坪，設有夜照籃排球場，現已完工，現於正式啟用前，每日上午6時至晚間9時試開放。運動局表示，試開放期間若有相關問題，將逐一調整，預計8月底正式啟用。

水湳經貿園區為台中新興發展區域，鄰近西屯、北屯區，居住人口多，中市府斥資6500萬元，總面積達1.3萬坪，空間內設有夜間照明的籃排球場，包含10座籃排球場及可容納5人制、標準足球的大型多功能活動廣場。

「中央球場」日前已完工，經運動局送電測試，今起每日上午6時至晚間9時試開放，運動局將於期間檢測使用後細項，若有相關問題即時修正，預計8月底正式啟用。

市議員張廖乃綸說，年輕朋友很期盼西屯能有座大型打球運動場地，她二年多前開始積極爭取，並建議市府利用凱旋路、凱旋七路口的場地闢建大型球場，感謝市府努力，中央球場目前已完工，在正式啟用前，即日起也開放民眾進場體驗。

運動局長李昱叡表示，市府大力推動籃球運動建設，任內啟用3座包括大里、潭子、長春國民暨兒童運動中心；包括清水、豐原、北屯、太平國民暨兒童運動中心及烏日全民運動館等，5座運動中心全數開工，均有籃球建設。

李昱叡指出，自2018年起，又新增籃球場包大甲、神岡、烏日風雨球場、大雅運動公園及三和公園光電球場、西屯中央球場，北屯風雨籃球場也將於下半年開放，運動局轄管籃球場已達37處，未來將持續優化運動環境，推動城市運動發展。

中市「中央球場」占地1.3萬坪，設有夜照籃排球場，現已完工，預計8月底正式啟用，現於每日上午6時至晚間9時試開放。圖／張廖乃綸提供
中市「中央球場」占地1.3萬坪，設有夜照籃排球場，現已完工，預計8月底正式啟用，現於每日上午6時至晚間9時試開放。圖／張廖乃綸提供

運動 排球 足球

延伸閱讀

足球／安聯小小世界盃10周年 台中預賽盛大開踢

影／中市清水區運動會今開幕 田徑小將同場較勁

期盼20年！ 清水火車站前後站縫合 「清水之眼」打卡新地標

議員批中市奧運獎金六都之末 籲提高奧運獎金

相關新聞

立體車場坡度超過1:8禁停重機挨轟 中市府：將盤點改善

中市府去年底公告，部分公有停車場因坡度超過1:8，禁止行駛停放紅黃牌大型重機，引車界撻伐，痛批該作法是抹煞騎士權益；市議...

1.3萬坪中央球場完工試營運 中市：預計8月底啟用

中市府斥資6500萬，於西屯區打造「中央球場」，總面積達1.3萬坪，設有夜照籃排球場，現已完工，現於正式啟用前，每日上午...

推動高中生AI扎根 清水高中承辦人工智慧營學生創意無限

台中市政府教育局委請台中市立清水高中昨天和前天在靜宜大學辦理高中生AI營隊活動，結合產、官、學界共同推動AI扎根的營隊研...

盧秀燕精打細算 政府普發的6千元她這麼用

台中市長盧秀燕上午參視察位在霧峰「舊省政府教育廳」的身障服務據點和長青學苑，同時也大方運用政府普發的6千元購買身障學員製...

南投屢遭傾倒廢土沒開罰？ 議員轟成「廢土天堂」

南投縣境多山，且地廣人稀，屢遭不肖人士傾倒廢土，縣議員吳棋楠今質疑縣府未落實開罰，事後更未清除廢土，導致南投成了「廢土天...

九蛙本周可能都潛水！颱風未到 日月潭水位快速爬升破九成

瑪娃颱風持續逼進台灣，雖還未帶來豐沛雨量，但日月潭幾波梅雨鋒面為集水區帶來降雨，台電大觀發電廠表示，今天早上日月潭水位一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦