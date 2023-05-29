1.3萬坪中央球場完工試營運 中市：預計8月底啟用

中市府斥資6500萬，於西屯區打造「中央球場」，總面積達1.3萬坪，設有夜照籃排球場，現已完工，現於正式啟用前，每日上午6時至晚間9時試開放。運動局表示，試開放期間若有相關問題，將逐一調整，預計8月底正式啟用。

水湳經貿園區為台中新興發展區域，鄰近西屯、北屯區，居住人口多，中市府斥資6500萬元，總面積達1.3萬坪，空間內設有夜間照明的籃排球場，包含10座籃排球場及可容納5人制、標準足球的大型多功能活動廣場。

「中央球場」日前已完工，經運動局送電測試，今起每日上午6時至晚間9時試開放，運動局將於期間檢測使用後細項，若有相關問題即時修正，預計8月底正式啟用。

市議員張廖乃綸說，年輕朋友很期盼西屯能有座大型打球運動場地，她二年多前開始積極爭取，並建議市府利用凱旋路、凱旋七路口的場地闢建大型球場，感謝市府努力，中央球場目前已完工，在正式啟用前，即日起也開放民眾進場體驗。

運動局長李昱叡表示，市府大力推動籃球運動建設，任內啟用3座包括大里、潭子、長春國民暨兒童運動中心；包括清水、豐原、北屯、太平國民暨兒童運動中心及烏日全民運動館等，5座運動中心全數開工，均有籃球建設。