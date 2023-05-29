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推動高中生AI扎根 清水高中承辦人工智慧營學生創意無限

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
高中生人工智慧營隊活動5月27日登場，一連二天，主辦及協辦單位代表與7校24位高中生學員合影。圖／清水高中提供
高中生人工智慧營隊活動5月27日登場，一連二天，主辦及協辦單位代表與7校24位高中生學員合影。圖／清水高中提供

台中市政府教育局委請台中市立清水高中昨天和前天在靜宜大學辦理高中生AI營隊活動，結合產、官、學界共同推動AI扎根的營隊研習，希望讓學生了解AI學習內容及未來發展趨勢，透過理念說明、實作體驗和分組專題等單元，引導同學認識AI，善用AI。

這次營隊因場地及設備限制，經過篩選後，最後錄取7校24位學生參加，清水高中表示，將來會陸續辦理相關研習活動；開幕活動由清水高中校長蕭建華主持，邀請台中市政府教育局廖政凱股長、合盈光電許玄岳董事長及靜宜大學鄭志文教務長到場。

中央資工資訊與服務學習團學生登場，此團隊已連續兩年獲得全校最佳服務學習單位獎殊榮。從AI發展、生成式AI介紹，例如ChatGPT、Image Creator、Gandalf AI等，讓學生們先認識目前AI在各方面的運用。也設計AI發展衝突探討課程，讓同學思考在AI運用之餘，應該要注意的事。

第二天分組製作專題，讓高中生嘗試用兩天所學的概念，以AI模型來解決生活中的問題，學生提出許多想法，有「聾啞人的手勢分析」、「讓座提示系統」、「識別可食用的野生食物」、「鐵路影像辨識系統」、「資源回收圖形辨識AI」、「樓梯型態變換偵測」、「全自動衣服分類」、「交通智能提醒系統」等，都具有創意和想法，最後由大甲高工學生林峻宇、大甲高中黃歆芝及明道高中陳伯豪提出的「交通智能提醒系統」勝出，他們透過辨識紅綠燈，提醒駕駛適時減速並注意交通安全，有效降低交通事故。

清水高中校長蕭建華表示，人工智慧最可貴的，不是學生學會程式設計，而是能培養問題解決的能力。這兩天的研習，重點不在教學生寫程式，而是理解AI運作原理後，運用它，在日常生活中實踐，再結合產業界的發展趨勢，讓學生真正了解社會未來發展。

高中生人工智慧營隊壓軸活動，學員分組進行成果發表。圖／清水高中提供
高中生人工智慧營隊壓軸活動，學員分組進行成果發表。圖／清水高中提供
高中生AI營隊活動，中央大學資工系蔡宗翰教授與他指導的資工系服務學習團隊。圖／ 清水高中提供
高中生AI營隊活動，中央大學資工系蔡宗翰教授與他指導的資工系服務學習團隊。圖／ 清水高中提供

AI 台中市 教育局

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