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立體車場坡度超過1:8禁停重機挨轟 中市府：將盤點改善

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府去年底公告，「公有立體(地下)停車場汽車道實際坡度超過一比八者，禁止行駛停放紅黃牌大型重型機車，以確保行車安全」，引重機騎士撻伐。圖／翻攝自中市府網站
中市府去年底公告，「公有立體(地下)停車場汽車道實際坡度超過一比八者，禁止行駛停放紅黃牌大型重型機車，以確保行車安全」，引重機騎士撻伐。圖／翻攝自中市府網站

中市府去年底公告，部分公有停車場因坡度超過1:8，禁止行駛停放紅黃牌大型重機，引車界撻伐，痛批該作法是抹煞騎士權益；市議員吳佩芸指出，大型重機不適用1:8坡度比限制，市府應改善坡道面的材質，具足夠防滑係數，而非違法侵害車友停放權益。

中市交通局表示，將於6月上旬前，完成盤點各停車場車道坡度、防滑系數等相關硬體措施狀況，檢討部分樓層或空間供大型重型機車停放，維護場內停車安全，並兼顧各類車輛停放權益。

近年國內吹起重機風，騎乘人數日趨增加。但日前有騎士在網路指出，中市府在「逢甲福星立體停車場」公告，「公有立體(地下)停車場汽車道實際坡度超過一比八者，禁止行駛停放紅黃牌大型重型機車，以確保行車安全。」

楊姓重機騎士痛批荒唐，一般道路也不少超過此坡度比例，難道因此重機就不能騎上去？「危險跟風險是兩回事」，市府應增加地面磨擦係數等改善方案，也可提醒車友，在坡道時勿跟車太近，避免反映不及倒車，而非禁止騎士騎車。

楊也說，政府規定，紅黃牌重型機車應停放於汽車車格內，如今又因停車場設計問題，禁止騎士將重機停入車場內，本末倒置，荒唐政策也讓騎士變成「四不像」，有法卻難以適從，中市府這種作法是抹煞騎士權益。

市議員吳佩芸指出，政府已認定大型重機不是機車，就不應該用機車適用的1:8坡度比限制重機，市府應改善坡道面的材質，具有足夠防滑係數，而非違法侵害大型重機車友的停放權益。

交通局指出，停車場樓層間的坡道除坡度較一般道路陡，同時也有迴轉處的橫斷面超高設計，由於去年曾發生大型重型機車，於公有立體停車場滑跌事故，為維護車輛通行與駕駛人安全。

交通局補充，去年12月29日於公告，於17處公有立體(地下)停車場設置告示，其中大益、南京、星享道停車場，非全面禁止，一樓或地下室部分空間開放停放重機。

重機 停車場 吳佩芸

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