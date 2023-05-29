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彰化湖北國小放置4個假猛禽嚇野鴿 結局啼笑皆非

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖北國小校長莊世雄解說假猛禽塑像的功能。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖北國小校長莊世雄解說假猛禽塑像的功能。記者簡慧珍／攝影

鴿子是和平的象徵，鴿子成群卻是彰化縣湖北國小的苦惱，欄杆和校舍建築邊緣鴿子屎有礙環境衛生，校方兩個多月前網購4隻猛禽塑像放在制高點，頗有嚇阻成效，不過近日發現鴿子距離假猛禽不到1公尺，左顧右盼的模樣讓學校人員又氣又好笑，將研議更有效驅鴿法。

湖北國小847名學童，被列為學生人數總量管制學校，野鴿以校為家築巢，飛進廁所棲息，在欄杆和校舍建築邊緣拉屎拉尿，一直很讓校方苦惱。最近有野鴿掉在學校通學步道，身體踡曲狀似痛苦，經養鴿專家辨識感染巴拉米哥，會經由哺乳類動物例如老鼠傳染人類，校方更是擔憂野鴿可能危及師生健康。

湖北國小兩個多月前網購4個猛禽塑像，放在鴿子經常佇足的地方，希望嚇走鴿子。近日校方發現，剛放猛禽塑像的兩個月效果不錯，鴿子不敢靠近，從天空掠過飛走，可是時間一久鴿子好像識破猛禽是假的，已敢逐漸靠近，最近的距離不到1公尺，佇立很久還左顧右盼，令人又氣又好笑。

林姓學童今天表示，以前到學校演藝廳都會看見廳外欄杆很多鴿子屎，學校放老鷹和貓頭鷹的雕像後，鴿子屎少了，應該有嚇走鴿子的效果。陳姓學童說，假猛禽乍看很像真的，但站著都不動，不吃不喝不叫，大一點的鴿子會靠近假鳥，看久就知道猛禽是假的。

校長莊世雄表示，野鴿排遺讓學童擦不勝擦，清理時也有危害健康的疑慮，校方先前在鴿子經常佇足和築巢的地方加裝圍籬，在廁所進出處掛竹簾，在部分校舍建築邊緣裝設斜板，仍無法減少鴿子來校活動，希望放置假猛禽能嚇走鴿子，起初有效，現在好像被識破，學校人員會再研擬更有效方案驅趕野鴿。

彰化縣湖北國小裝圍籬、斜板和廁所都加裝防鴿裝置。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖北國小裝圍籬、斜板和廁所都加裝防鴿裝置。記者簡慧珍／攝影
野鴿站在猛禽塑像後面不到1公尺，毫不畏懼，可能已經看穿猛禽是假的。記者簡慧珍／攝影
野鴿站在猛禽塑像後面不到1公尺，毫不畏懼，可能已經看穿猛禽是假的。記者簡慧珍／攝影

鴿子

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