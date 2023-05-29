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南投屢遭傾倒廢土沒開罰？ 議員轟成「廢土天堂」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市八卦山區遭傾倒營建廢棄物，現場還有挖土機掩埋。圖／南投警分局提供
南投市八卦山區遭傾倒營建廢棄物，現場還有挖土機掩埋。圖／南投警分局提供

南投縣境多山，且地廣人稀，屢遭不肖人士傾倒廢土，縣議員吳棋楠今質疑縣府未落實開罰，事後更未清除廢土，導致南投成了「廢土天堂」，要求落實執法，並事先防範；農業處長陳瑞慶表示，針對傾倒廢土積極查緝，抓到行為人就開罰，並要求恢復原狀；警察局長黃勝源允諾，警方會協助預先查察，遏止偷倒歪風。

南投警方上周接獲檢舉，有廢土業者看準南投市八卦山區偏遠，將營建廢棄物運到山區傾倒，被查獲後還辯稱是農地翻耕土方，經統計，現場堆積廢土將近1600公噸，高達3層樓高，警方訊後依違反廢棄物清理法，全案移送南投地檢署偵辦。

縣議員吳棋楠指出，南投市八卦山區遭人傾倒大量廢土並非單一事件，類似狀況在竹山、中寮、國姓等地也時有所聞，重點是發生後，農業、環保、地政等局處互踢皮球，都不確定有無開罰，後續甚至沒有清除，南投縣根本成了「廢土天堂」。

而被傾倒的廢土內容物，有時並非單純砂石，常夾雜碎磚塊、混凝土等建築廢棄物，難保沒有遭重金屬汙染；此外，縣內砂石成本低多外運，罕見從外地載砂石運進縣內，因此要是重車載進來，大多都是廢土，相關單位應提高警覺查察。

農業處長陳瑞慶說，未經申請在山坡地堆積土石違反「水土保持法」可依法開罰，當有廢土傾倒至縣境內山坡地內，縣府第一時間都會先請公所派員查看了解，該處人員隨後也會前往查緝，查到行為人都會開罰，並要求行為人或地主恢復原狀。

吳棋楠也提到，縣境遭傾倒廢土後就難清除，比起事後處置開罰，更應事先防堵，警方可協助預先防範，有成功防堵就記功嘉獎。對此，警察局長黃勝源說，針對警察同仁若主動查緝防堵廢土入境，將研議加重獎勵，鼓勵員警能加強查察。

南投縣議員吳棋楠今質疑縣府針對傾倒廢土未落實開罰，廢土事後未清除，導致南投成了「廢土天堂」記者賴香珊／攝影
南投縣議員吳棋楠今質疑縣府針對傾倒廢土未落實開罰，廢土事後未清除，導致南投成了「廢土天堂」記者賴香珊／攝影

南投 廢棄物

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