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九蛙本周可能都潛水！颱風未到 日月潭水位快速爬升破九成

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭水情指標的九蛙疊像，經一個周末的水量大進帳，一口氣只露出五蛙了。圖／日管處提供
日月潭水情指標的九蛙疊像，經一個周末的水量大進帳，一口氣只露出五蛙了。圖／日管處提供

瑪娃颱風持續逼進台灣，雖還未帶來豐沛雨量，但日月潭幾波梅雨鋒面為集水區帶來降雨，台電大觀發電廠表示，今天早上日月潭水位一舉上升到747.2公尺，距離滿水位只差1.2公尺，庫容更來到92.03%，是距1月19日之後，再次回到九成的高水位，各碼頭浮梯也大多復正常上下客。

台電指出，這波梅雨鋒面日月潭昨天水庫進流量為每秒39.72噸，下游用水因獲雨勢挹注僅需放水量每秒9.37噸，水庫進帳約262.22萬噸，一周來增加蓄水約3246.83萬噸，5月11日迄今增加4656.67萬噸。

日管處並表示，水情指標的九蛙疊像，3個多月隨著日月潭水位降至八成以下「全露」，一個周末的水量大進帳，一口氣只露出五蛙了，若持續穩定進水，有可能本周內九蛙再度潛水，

大觀電廠呼籲，由於近期梅雨鋒面的挹注，水情稍有解渴，但因降雨情勢不確定性仍高，水庫進帳仍有限，除期待瑪娃颱風能適度解除各地旱象外，也請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，之後進入夏季需水高峰抽穗期，水庫才有餘裕供應用水。

日月潭水情指標的九蛙疊像，經一個周末的水量大進帳，一口氣只露出五蛙了。圖／台電提供
日月潭水情指標的九蛙疊像，經一個周末的水量大進帳，一口氣只露出五蛙了。圖／台電提供

水庫 日月潭 梅雨

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