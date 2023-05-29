大肚山大雨必淹 中市議員促改善排水

住大肚山也淹水？台中市藍綠議員指出，這不是笑話，在地5萬居民超無奈。無黨籍議員林昊佑說，遇到淹水只能由里長拚命打電話請清潔隊清淤，土法煉鋼要幾時才能擺脫淹水之苦？議員曾威說，市府以非都市計畫區無法興建排水溝為由，難以服眾。水利局長范世億表示，大肚山淹水問題多，不只水溝問題，會針對淹水熱點檢討。

林昊佑指出，大肚山每逢大雨必淹水，5萬人口卻用老舊的排水系統，應通盤檢討。他說，里長遇淹水就是不斷請清潔隊清水溝，清潔隊不應成為治水隊，土法煉鋼何時是盡頭？他說，近年來大肚與龍井區發展快，原有透水性較好的農林用地快速減少，導致集流時間縮短、地表逕流量及洪峰流量增大，排水系統備受考驗。

議員曾威說，原縣區又是非都市計畫區，水利局老用同樣理由告訴民眾，無法興建雨水下水道，當地也是台中市民，叫居民情何以堪？

水利局表示，海線四區有興建雨水道，為因應近年來氣候變遷、水文條件的改變，另向內政部營建署爭取前瞻經費5300萬元，今年2月完成清水、梧棲、沙鹿、龍井區雨水下水道檢討規畫及資料庫檔案建置。

議員則質疑為何獨缺大肚、龍井山上？水利局表示，持續向中央提報計畫爭取補助，地方民代曾邀集相關單位召開多次協調會，但因地下管線複雜，要改善側溝涉及用地徵收，會針對淹水熱點檢討。

議員林祈烽建議，比照新北市與有線電視業者合作，運用網路資訊科技，全面在各淹水熱點建置公共監測平台，一發現有淹水發生，即時通報並派人員前往管控疏導交通。副市長黃國榮說，如研議適合台中使用，再分期執行。