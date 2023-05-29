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台中港回饋金 梧棲區分到零

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中港務公司每年分配盈餘約10%給台中市政府，地方反映應比照新北，撥給區公所運用。圖／取自台中港務公司官網
台中港務公司每年分配盈餘約10%給台中市政府，地方反映應比照新北，撥給區公所運用。圖／取自台中港務公司官網

台中港去年有2億4000萬的港務回饋金，台中市議員陳廷秀質疑「竟然分文未入梧棲區公所」，他說，港務公司是2002年成立，隔年開始分配盈餘提撥18%到在地縣市政府，新北市可把台北港盈餘分配到八里區公所，新北能台中為什麼不能？

財政局長林淑玲說，台中港腹地寬廣，港區全境橫跨龍井區、梧棲區、清水區，台中港務回饋金每年約2億3千多萬元，盈餘全數支用在海線地區建設，2022年編在建設局道路橋梁養護工程計畫及路平專案計畫。另梧棲區安良港大排整治、大智路汙水工程、三里（興農、永寧、永安）聯合活動中心新建工程等都是運用這筆盈餘。

陳廷秀不滿意林淑玲的回覆，他說，台中港區周邊，大小型貨櫃車來來往往，行經不平路面發出巨響、還造成馬路損毀。台灣港務公司每年編列18%回饋金，分配給台中市政府約10%盈餘，每年盈餘流入市庫，不是直接回饋給台中港周邊里民，而是轉給建設局道路橋梁修護。

陳廷秀無奈說，台中港開發至今快50年，帶給鄉親的是交通、噪音、環保跟汙染問題，如何照顧在地鄉民，就是運用這筆經費來補償，事實上有嗎？台北商港所在地新北八里區獲得港務回饋金40%，但梧棲區公所卻是零？地方上有很多小型工程是市府無法照顧周全的，應提撥一定的比例給公所。

陳廷秀舉例清水臨港路發生重大車禍，需要裝測速照相機，各單位踢來踢去，不願設置，死亡車禍發生這麼多次，如果回饋金有分配給清水區公所，就由區公所來裝設即可。

台中港區有許多聯結車、油罐車、拖車橫行，陳廷秀盼台中市政府能拿出誠意，照顧港區民眾。

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