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才歡慶滿周年...台鐵集集貓站長被「資遣」 超萌身影這日後看嘸

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台鐵集集車站的貓站長「龍蕉sun」駐守站旁遊客中心，超萌模樣很受喜愛。圖／擷取自「集集jiji x 貓站長_龍蕉sun」臉書專頁
台鐵集集車站的貓站長「龍蕉sun」駐守站旁遊客中心，超萌模樣很受喜愛。圖／擷取自「集集jiji x 貓站長_龍蕉sun」臉書專頁

台鐵集集車站的貓站長「龍蕉sun」駐守站旁遊客中心，超萌模樣很受喜愛，但去年才歡慶就職滿1周年的牠，近期傳出將被資遣，當地公所證實表示，遊客中心將進行整修，考量空間、整體規劃等因素，決定6月11日後停止貓站長執勤。

可愛的貓站長「龍蕉sun」在前年10月、還是小貓時被捕獲送往南投縣家畜疾病防治所，後由集集鎮公所及在地蕉農黃稚淋共同領養，安置在台鐵集集車站旁的遊客服務中心「鐵道倉庫」擔任貓站長，現場賣萌服務往來旅客，很受民眾喜愛。

集集鎮公所指出，「龍蕉sun」這名字是經由網路票選命名，念起來的諧音像「龍角散」，實際上是代表當地特色農產「火龍果」、「香蕉」，並有充滿熱情陽光（Sun）之意，牠在前年被拾獲認養，並於去年元月的集集火車站100周年時正式上任。

貓站長「龍蕉sun」就任後，原則上，每周上班5天，例休周二、三，偶爾也會依據其身體狀況調整上班時間，只要牠有上班，就會是鐵道倉庫最可愛的存在，超萌模樣總能吸引遊客逗弄牠、找牠玩，下班後就回去協助認養人的家休息。

只不過，去年才歡慶就職滿1周年的「龍蕉sun」卻傳出要被資遣即將失業，「集集jiji x 貓站長_龍蕉sun」臉書粉絲專頁公告，今年6月11日後貓站長將停止執勤，站長與小編的愛恨情仇也將劃下句點，並呼籲民眾把握最後時間來看站長。

對此，公所證實並表示，由於集集遊客中心將進行空間整修，考量空間、整體規畫等因素，決定於6月11日後停止貓站長「龍蕉sun」執勤，感謝民眾對牠的支持與疼愛，其IG、臉書等社群將轉為個人經營使用，仍會不定期分享其生活點滴。

而「龍蕉sun」將卸任的消息則讓不少貓奴心碎，並其臉書粉專留言，希望遊客中心整修後，貓站長能夠再重返崗位服勤；對此，該粉專小編透露，目前傾向不會再回來執勤了，但也建議民眾可以寫信向公所反映，一起幫貓站長集氣連署。

集集 台鐵 失業 資遣

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