照服員淪「三低產業」盼正視 籲訂6月3日為台灣照服日

彰化縣義德發長照集團今天在員林公園舉辦「台灣照服日，有愛63，點亮照服員」倡議活動，集團創辦人林亮暉說，一般社會都稱呼照護員「看護啊」，但其實照服員都要取得丙級證照，有其專業性，他們倡議應該要訂定6月3日為台灣照服日，提醒大家更尊重照服員，並促進照護雙方有善的循環。

台灣老人福利機構協會常務理事、義德發長照集團執行長林宇凱說，照服員可說是三低產業「薪資低、勞動環境低落、社會地位低」，他們希望呼籲各界要正視照服員的重要性，他們不是清潔工、不是幫廚，是有專業知能的照顧服務者，是穿梭在各個家庭中協助大家照顧長輩的角色。

今天活動除了感謝投入長照服務的第一線照顧服務員，林亮暉說，自2017年6月3日起實施長期照顧服務法後，政府也加強推動長照服務，而國發會推估台灣將於2025年邁入超高齡社會，即每5人即有1位老年人口，他從2020年開始舉辦倡議「台灣照服日」系列活動至今，就是希望喚起各界重視長照人才，及照顧服務專業的重要性。

活動也結合「老化五感科技體驗」，使用科技輔助讓參與人能夠從五感體驗老化後的感受，使其更能同理照顧者與被照顧者的心理。與會者包括立委陳素月、黃秀芳、彰化縣副縣長林田富、縣議員鄭俊雄、劉惠娟、張欣倩等人。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前在彰化一名照服員約照顧十名長輩，長照人數已增加到近2萬人，全縣投入的照服員人數約二千多人，而且也有年輕化現象。