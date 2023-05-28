台中慈濟醫院為慢飛天使健檢 130位院生克服「白袍恐懼症」

台中慈濟醫院今天第17年為「信望愛智能發展中心」院生做年度健康檢查，在慈濟醫護人員和志工耐心、細心陪伴下，130位院生勇敢克服「白袍恐懼症」，讓原定3小時的健檢，在一個半小時內全部完成。

信望愛智能發展中心社工部主任趙淑珍與院生游騰鈞今致贈感謝狀給台中慈濟醫院與慈濟基金會，家醫科主任李祥煒代表接受。

熱愛畫畫的游騰鈞以動物呈現健檢場景做成感謝狀，他不善語言表達，從畫作中可感受到動物歡樂模樣，表達對院生來說，健檢不再是可怕的經驗。

李祥煒說，健檢流程特別設計成闖關遊戲，讓院生彷彿來參與熱鬧的園遊會。趙淑珍表示，與台中慈濟醫院合作17年，已培養出良好默契，更感恩醫護及行政人員安排休假日陪伴院生，讓家長也有機會一起參與。

除負責健檢的醫事人員，還有60位院內人員主動報名服務志工，陪伴院生到各站闖關。平時忙於臨床工作的護理人員，是報名人數最多的單位。

懷胎8個月的門診護理師劉心怡在量血壓站服務，她說為人母後更能感受院生家長的辛苦，因此貢獻一己之力；專科護理師林妤琪表示，臨床接觸過許多類似病例的經驗，有助在安撫院生面對抽血的恐懼；7A病房護理長周侶均是第一次參與，他認為能發揮護理專業陪伴院生很有意義，希望明年能繼續付出。