彰化國際海牛文化節今登場 媽祖6聖筊擇定之日 豔陽高照

彰化縣政府舉辦的國際海牛文化節今在芳苑普天宮前開幕，芳苑海牛在潮間採蚵全台獨一無二，已獲彰化縣登錄為無形文化資產，縣長王惠美歡迎民眾到芳苑潮間帶搭牛車體驗生態之旅，還可以在海空步道散步看夕陽。

王惠美說，今年的國際海牛文化節先前得到媽祖6個聖筊擇定活動日期，雖然前幾天聽說有颱風要來，讓人有點緊張，不過在「媽祖看日」保佑下，活動今天穩穩的舉行。

今天豔陽高照，活動湧入大批遊客，非常熱鬧，王惠美說，俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，其中「番挖」指的就是芳苑，芳苑過去就非常熱鬧，以養殖、海產聞名，因潮間帶環境，民眾利用牛隻下海採蚵營生，而當地生產的「珍珠蚵」也很特別，平掛式養蚵方式，隨著海水漲退潮，一下曬太陽，一下泡海水，所以珍珠蚵特別Q彈有勁。

雖然隨著時代改變，海牛逐漸沒落，但目前縣府仍維持，讓12隻海牛輪流上工，希望將無形文化資產綿延下去。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，芳苑擁有全台最大、最寬的濕地潮間帶，所以也有外地所沒有的數十條出海道路，平常有採蚵車和海牛車在走，因彰化漁業生態豐富，很適合深度旅遊，還有豐富農產品，今天也有漁會提供的農漁產品展售。

普天宮副主委許清安說，縣長帶著縣府團隊在芳苑偏鄉辦這麼熱鬧的活動，也能帶動地方經濟，讓鄉下地方能賺錢，也歡迎大家來拜媽祖、坐牛車、走海空步道。