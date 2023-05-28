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南投草屯52號道路通車 擬命名「建興街」限速40

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯52號道路今年5月完工，近期通車，擬命名為「建興街」。圖／南投縣政府提供
南投草屯52號道路今年5月完工，近期通車，擬命名為「建興街」。圖／南投縣政府提供

為解決南投草屯富林路一段及虎山路口長期壅塞，公所籌措逾1.5億元經費，延長闢建鄰近的都市計畫52號道路銜接富林路，作為替代道路，去年3月動工，歷經年餘，近期通車，擬取名為「建興街」，速限可能比照富林路設定為40公里。

草屯鎮公所指出，富林路道路狹窄，且銜接虎山路口形成3米高低落差，道路視線欠佳，左轉虎山路不易，交通尖峰時段造成車流回堵，成交通瓶頸；經評估，富林路側緊鄰住宅難拓寬，改由建興街延長闢建都市計畫52號道路紓解車流。

而52號道路前段建興街原已開闢306公尺，為延長銜接富林路一段，將原本是死巷的虎山路648巷打通闢建589.5公尺、寬8公尺道路，貫通作為替代道路讓行車分流，改善交通尖峰壅塞情形，該工程去年3月動工，今年5月完工通車。

草屯鎮長簡景賢說，52號道路含舊有路段，全長895.5公尺，其工程總經費逾1.5億元，由公所自籌6757萬元，中央、縣府則各補助6182萬元、2500萬元，如今已通車後將能疏散富林路及虎山路車潮，路名則擬延續前段「建興街」之名。

52號道路沿線交通號誌及規範也在通車後正式施行，其中該路線與富林路一段交岔路口設置一處紅綠燈，全日正常運作，但在深夜會調為閃黃燈警示。至於，該路線速限規定則還尚在研議中，很可能會比照富林路一段同樣限速40公里。

公所表示，富林路因路狹、車流大，交通事故頻傳，警方設定速限40公里，而52號道路與富林路銜接且筆直，已請顧問公司依車流量估算，並會考量速限一致性，待估算數字出爐再作決定，現階段仍請用路人，務必放慢速度，小心行駛。

南投草屯延長闢建都市計畫52號道路銜接富林路一段，近期通車可望紓解富林路的交通尖峰時段車流。記者賴香珊／攝影
南投草屯延長闢建都市計畫52號道路銜接富林路一段，近期通車可望紓解富林路的交通尖峰時段車流。記者賴香珊／攝影
南投草屯52號道路今年5月完工通車，擬命名為「建興街」，可能比照富林路速限40公里。記者賴香珊／攝影
南投草屯52號道路今年5月完工通車，擬命名為「建興街」，可能比照富林路速限40公里。記者賴香珊／攝影
南投草屯延長闢建都市計畫52號道路銜接富林路一段，近期通車可望紓解富林路的交通尖峰時段車流。記者賴香珊／攝影
南投草屯延長闢建都市計畫52號道路銜接富林路一段，近期通車可望紓解富林路的交通尖峰時段車流。記者賴香珊／攝影

速限 都市計畫 替代道路

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