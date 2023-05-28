漸離人群囂鬧 彰化芬園「S彎道」秘境找回寧靜之美

彰化縣芬園鄉寶山國小後方，一條田間小徑通往一間老工寮、一棵老樹，形塑的美感被形容是「S彎道」秘境，在網路爆紅。雖然現在已不再那麼多人群喧囂，但正值綠油油稻田，襯著變化多端的天空雲彩，仍有吸引不少民眾前往拍照打卡。

彰化縣芬園鄉長林世明說，這間磚造鐵皮的工寮，原是地主守望池塘的建築，防止魚兒被偷，後來池塘填掉了，留下這間工寮，工寮後，還有一棵榕樹。沒想到，荒廢的工寮及老樹，加上連結的S形小徑，形塑的田野之美，找到新的價值與生命力。

住在芬園鄉的林春榮，住家與「S彎道」相距才十多分鐘，他說，兩年來，為了捕捉「S彎道」之美，他一度很瘋，從天未亮，拍到太陽下山，樂此不彼。現在只要看到天空雲彩變化，都會不禁手癢，像是被魔力吸引，拿著手機前往取景。

林春榮說，曾經在清晨四點多，遇到從嘉義中埔前來的攝影愛好者，前來捕捉那破曉的一瞬間，他有點意外，也很高興「S彎道」的老工寮、老樹受到關注。不過，他認為，「S彎道」周邊稻作不一致，如果能有適當規畫又不破壞原貎，相信會吸引更多人前往欣賞。

芬園鄉長林世明說，「S彎道」秘境周邊是私人土地，公部門也沒有著力點，現在雖然過了熱潮，不再那麼火紅，回歸大自然的沈靜，對於很多人，反而是很不錯選擇。