建案接待中心化身餐廳 友讚省錢又賺「企業ESG」

許多建設公司每推一個案後，接待中心就拆了，看在台中市容拓建築董事長陳錫應眼中，感覺實在是太浪費了。因此，他幾年前起，開始用接待中心經營餐廳，但是失敗，3年前他又在北屯區用接待中心開了家「好喔」餐廳，但馬上又遇上疫情。不過，因為餐廳有特色，成為網美愛打卡的店，今天慶祝開幕3周年，朋友都鼓勵他再接再厲。

立法委員張廖萬堅十分贊同陳錫應的思考，因為接待中心都是花了大錢興建的，案子一推完就拆了，實在太浪費又不環保，陳錫應願意再利用，正是符合了企業「ESG」的概念，而且能辛苦的撐過疫情，仍然照顧著員工，實在不容易，也鼓勵大家都去走走，給他一個鼓勵。

台北市前副市長彭振聲也特地從台北趕來，他看到餐廳都以貨櫃屋組合而成，感覺很新奇，也對陳錫應能從建築業斜桿餐廳感到值得鼓勵，並期待他把好喔餐廳進軍台北。

台中市不動產同業公會前理事長紀吉川說，他也曾有過同樣的想法，但第一次就賠了幾百萬元，第二次賠了兩千多萬元，對陳錫應能克服疫情持續經營，感到十分不易，他自己一定也要嘗試第3次。

陳錫應說，他第一次是在霧峰推案時這麼做，但賠了3百萬元，這次則感覺順利了，也度過了疫情，訣竅在於興建時要掌握「蓋餐廳兼做接待中心」而不能「蓋接待中心兼做餐廳」這是他的這次能夠成功之處。截至目前已有4個建案利用過，省下至少2千萬元，並節省了餐廳的創業成本。

他說，疫情對他而言，正好是一次試煉，也是企業在逆境中該做的事情。就像有句話說，「手把青秧插滿田， 低頭便見水中天； 身心清淨方為道， 退步原來是向前」這個退步，就是疫情的起點，但利用經營的智慧就可以深蹲，跳得更遠。