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瑪娃颱風不確定性降低 最新可能走向曝光

網傳興富發文心愛悅復工？ 中市府說明原委

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
近日網路流傳「文心愛悅」建案已經復工。台中市都發局今天澄清表示，經查為業者為防颱搶修外牆，而非復工，都發局持續監控中，若有違規復工，將依法裁處絕不寬貸。圖／台中市政府提供
近日網路流傳「文心愛悅」建案已經復工。台中市都發局今天澄清表示，經查為業者為防颱搶修外牆，而非復工，都發局持續監控中，若有違規復工，將依法裁處絕不寬貸。圖／台中市政府提供

興富發「文心愛悅」建案吊臂掉落台中捷運軌道，列車撞上釀1死10傷，台中市府針對興富發全市9處建案全面勒令停工，未料近日網路流傳，「文心愛悅」建案已經復工。台中市都發局今天澄清表示，經查為業者為防颱搶修外牆，而非復工，都發局持續監控中，若有違規復工，將依法裁處絕不寬貸。

有關網路流傳興富發文心愛悅工地已復工流言，台中市都發局表示，興富發須經過第三公正單位鑑定，確認安全無虞，且報市府同意才可復工，目前都發局尚未收到本案復工的申請資料。

都發局表示，經查是該建商申請重機具撤離，另鷹架搭設部份並未增高，仍保留原高度；相關修復搶險主要為因應颱風，而提前緊急修復外牆及牌樓破損，避免造成二次公安問題。

都發局強調，此案若有違規復工，將依規再次裁罰，絕不寬貸。

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