彰化就博會 最高月薪80K

彰化縣就業博覽會昨天在和美實驗學校登場，最高月薪8萬元由省權實業公司開出。彰化縣為挽救低薪，昨天參加就博會徵才廠商的薪資門檻月薪2.7萬元，整體月薪平均3.2萬，要擺脫低薪惡名。縣府表示，昨有上千職缺，有上千人求職，等於每人都有1個工作機會。

縣府今年規畫6場就博會，每場提供1千個工作機會，昨36家廠商徵才，邀請汽車相關產業怡利電子、惠朋、帝寶、成興彈簧、金豐機器、中部汽車、耀億及彰化客運等8家大型廠商設攤。縣府呼籲提高薪資，昨天就博會徵才廠商開出平均薪資達3.2萬元，最高薪為省權實徵求機械設計繪圖人員月薪8萬元，3人應徵。

彰化師大附工校長石文傑說，彰化推動技職一條龍，縣府鼓勵學生參加技職技藝競賽，今年彰化選手參加國際技能競賽拿到6面金牌，彰師附工就獲2面。該校「汽車技術」金牌選手詹許堃昨也到場現身說法。

勞工處長何俊昇說，昨初步就業媒合率67.3%，縣府鼓勵企業聘用彰化青年，提供實習機會最高補助2.4萬元，畢業後留任原實習企業就業、起薪2.8萬元，縣府最高補助1.2萬元。