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過馬路會「碰壁」 中市府允改善

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市議員張芬郁表示，大里區自立路、立新二街口，行穿線與人行道銜接處，居然有電信箱擋道，要求檢討改善。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁表示，大里區自立路、立新二街口，行穿線與人行道銜接處，居然有電信箱擋道，要求檢討改善。圖／張芬郁提供

各地改善行人安全，議員發現，人行道障礙物多，大里區自立路、立新二街的行穿線盡頭，人行道上矗立著電信箱，擋住行人去路，還有高低差，一般人還可以閃避，視障者、輪椅族或推娃娃車的家長該怎麼辦？要求市府徹查改善。建設局說明，將會勘改善，未來畫設行穿線或改善人行道時，將一併檢討。

台中市議員張芬郁說，為洗刷「行人地獄」惡名，各地都在進行改善交通工程，但最重要的行人「無礙」都未必能達成。台中市多處人行道有路障，甚至行穿線與人行道銜接處有高低差，對輪椅族、年長者通行不易，相當不友善。

張芬郁說，她在大里區自立路、立新二街口時，發現行穿線盡頭銜接人行道時，除了有高低差，居然還有個電信箱擋道，從行穿線要上人行道得側身經過，否則就會「碰壁」，類似問題在規畫、施作時就要想到，要求市政府徹底盤點，改善銜接落差與障礙，讓行人能「無縫接軌」。

台中市建設局表示，建設局盤點全市507處人行道箱體擋道，將分3階段改善，目前已改善完成105處；行穿線與人行道銜接處，從2019年迄今以改善809處，將持續檢討改善；另也會施作122處的行人庇護島，確保行人安全。

建設局表示，自立路、立新二街口的行穿線通行障礙，將現場會勘改善。交通局強調，將滾動檢視各路口交通量及道路條件，與建設局配合，改善行穿線與人行道通行介面，提升行人通行安全。

人行道 台中市 議員

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