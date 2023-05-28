台中校園紫外線消毒燈開4小時 師生眼、膚不適

疫情期間，不少學校教室安裝紫外線消毒燈防疫，台中市本月16日有公立高中教室紫消燈定時器故障，2班共48名師生在紫外光照射下上課各2小時，直到老師眼睛不適就醫才發現。校方表示，師生症狀輕微，主要為眼角膜發炎、皮膚曬傷，校方將負擔醫療費，並追蹤半年。

議員表示，疫情迄今3年，相關設備應全面檢驗。台中市教育局表示，已發函調查高中以下學校，加強檢修紫外燈功能。診所醫師施勝桓說，暴露在紫外線消毒燈時間過長，會引起眼睛、皮膚等光化學傷害，例如角結膜炎，症狀為疼痛、流淚、怕光、視力模糊等，嚴重恐視力減退或乾眼症；皮膚會有紅腫、癢等不適。

這所高中位於台中海線，家長向議員投訴，本月16日學生在電腦教室上課後，眼睛、皮膚不適，詢問後才知道暴露在紫消燈下上課。據了解，當天共有46名學生、2名教師，各上課約2小時，課程中有學生通報紫消燈未關，但未當場處理，直到晚間有教師眼睛不適就醫，通報後調查才發現。

校方表示，校內紫外線燈設定消毒時間為每天清晨5點至7點，因定時器故障未關。校方隔天召開說明會道歉，48名師生已到醫院檢查視力與皮膚狀況，校方承諾負擔醫療費並追蹤半年。議員王立任說，醫師診斷師生為角結膜炎、皮膚曬傷，經治療已無大礙；疫情後各校都有紫外線消毒設備，應檢查設備以免意外。

教育局表示，該校紫消燈固定在教室天花板，除該校外，沒有其他學校有類似事件；目前已發函盤點，並要求全面檢查；該校師生經7天追蹤，目前已恢復健康，將持續追蹤。

不少學校都有紫外燈消毒設備，東勢高工校長周文松表示，校內使用移動式的紫消燈，都放在健康中心，由校護專責進行消毒，師生不會直接接觸。