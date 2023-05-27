祈願消弭兩岸戰爭 彰化廣懿宮斥10億元建儒大樓

彰化縣收圓二林萬合廣懿宮為祈愿弭戰火，履踐「台灣好、兩岸和」，將斥資10億元興建啟建儒教大樓與萬壽宅邸，今天舉行動土典禮，政商界冠蓋雲集，相關工程預定4年後完工，期許成為儒、釋、道、耶、回等五教融貫的人才培育基地。

收圓二林萬合廣懿宮位在二林鎮，今天兩幢大樓動工典禮，邀請立法院前院長王金平、國民黨中常委聯誼會秘書長謝坤宏等政界人士出席，也有機械、建設公司董事長到場；王金平說，也邀請鴻海創辦人郭台銘，但郭董有事無法來。

收圓總道場創辦人吳麗花被教友尊稱老前人，致詞時謙稱「不會講話」，她祈願國家沒戰事，年年風調雨順，代代子孫向前行，過著好日子。副縣長林田富代表縣長王惠美表示，儒教大樓4年後落成，五道經典融合，二林將成為教化人心、消弭災危的重鎮。

王金平說，這是他第五趟來二林萬合廣懿宮，儒家原本不是宗教，他擔任院長任內協調內政部、教育部輔導儒家為儒教；今天「修圓」代表人和社會大眾都要修行自性，「圓」是傳統思想中的堅固無所漏狀態，當道教修行圓滿，可學習儒教的思想內容和精神，達到禮運大同世界的境地。

收圓二林萬合廣懿宮「濟公律師」張庭禎表示，儒教大樓與萬壽宅邸第一階段工程推動時，眾人擔心台灣可能兵險戰危，定調為「台灣好，兩岸和」，今天第二階段承續前輩善願，未來將積極成就百姓幸福時代。