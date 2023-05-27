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祈願消弭兩岸戰爭 彰化廣懿宮斥10億元建儒大樓

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
立法院前院長王金平等政商人士，為彰化縣收圓二林萬合廣懿宮舉行啟建儒教大樓與萬壽宅邸持鏟動土。記者簡慧珍／攝影
立法院前院長王金平等政商人士，為彰化縣收圓二林萬合廣懿宮舉行啟建儒教大樓與萬壽宅邸持鏟動土。記者簡慧珍／攝影

彰化縣收圓二林萬合廣懿宮為祈愿弭戰火，履踐「台灣好、兩岸和」，將斥資10億元興建啟建儒教大樓與萬壽宅邸，今天舉行動土典禮，政商界冠蓋雲集，相關工程預定4年後完工，期許成為儒、釋、道、耶、回等五教融貫的人才培育基地。

收圓二林萬合廣懿宮位在二林鎮，今天兩幢大樓動工典禮，邀請立法院前院長王金平、國民黨中常委聯誼會秘書長謝坤宏等政界人士出席，也有機械、建設公司董事長到場；王金平說，也邀請鴻海創辦人郭台銘，但郭董有事無法來。

收圓總道場創辦人吳麗花被教友尊稱老前人，致詞時謙稱「不會講話」，她祈願國家沒戰事，年年風調雨順，代代子孫向前行，過著好日子。副縣長林田富代表縣長王惠美表示，儒教大樓4年後落成，五道經典融合，二林將成為教化人心、消弭災危的重鎮。

王金平說，這是他第五趟來二林萬合廣懿宮，儒家原本不是宗教，他擔任院長任內協調內政部、教育部輔導儒家為儒教；今天「修圓」代表人和社會大眾都要修行自性，「圓」是傳統思想中的堅固無所漏狀態，當道教修行圓滿，可學習儒教的思想內容和精神，達到禮運大同世界的境地。

收圓二林萬合廣懿宮「濟公律師」張庭禎表示，儒教大樓與萬壽宅邸第一階段工程推動時，眾人擔心台灣可能兵險戰危，定調為「台灣好，兩岸和」，今天第二階段承續前輩善願，未來將積極成就百姓幸福時代。

今天除了舞龍舞獅、施放彩色煙火，「天真藝遊園遊會」及愛心義賣募款熱鬧展開，50個攤位隨喜捐出今日所得。據了解，儒教大樓與萬壽宅邸工程款約10億元，已籌措兩億元。

彰化縣收圓二林萬合廣懿宮舉行啟建儒教大樓與萬壽宅邸的動土儀典，立法院前院長王金平等政商人士雲集，場面盛大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣收圓二林萬合廣懿宮舉行啟建儒教大樓與萬壽宅邸的動土儀典，立法院前院長王金平等政商人士雲集，場面盛大。記者簡慧珍／攝影

王金平

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