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台中過馬路「碰壁」淪行人地獄？市府：將會勘改善
台中市議員張芬郁今天說，台中市不但有人行道上電箱擋道，還有行人穿越線(斑馬線)銜接人行道有落差，甚至電箱擋道，讓行人碰壁，淪「行人地獄」。建設局說明，市府致力改善無障礙通行環境，人行道電箱阻道共507處，分階段改善，行穿線電箱擋道部分，將與相關單位會勘改善。
建設局說明，建設局盤點507處人行道箱體擋道，分3階段改善，目前進行到第2階段，完成105處；行穿線與人行道銜接處無障礙，市長盧秀燕上任以來致力改善無障礙通行環境，統計2019至今年5月上旬，已改善809處無障礙斜坡道，施作122處的行人庇護島，未來將積極盤點立即改善，各前瞻計畫全面納入無障礙設計規畫。
交通局強調，將持續滾動式檢視各路口交通量及道路條件，並與建設局配合，改善行穿線與人行道通行介面環境，提升行人通行安全。
張芬郁說，為洗刷行人地獄惡名，近日台中市議會多方討論增闢行人專用時相、行穿線退縮、庇護島等措施，她認為「無礙」是基本條件，要求市府改善行人穿越線和人行道銜接處的高低落差，追求「無縫接軌」。
張芬郁指出，台中有多處行穿線與人行道銜接處出現高低落差，甚至造成輪椅族、娃娃車等通行不易，甚至前方就有電箱擋道，形同「碰壁」，例如大里區自立路穿越立新二街口時，盡頭就是電信箱，且人行道也存在高低落差，類似情形相當普遍，要求市府未來畫設行穿線時應納入考量，讓無障礙一次到位。
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