快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

台中交通網APP 隨時查詢路況及停車資訊

中央社／ 台中27日電

民眾出遊遇塞車或找不到停車位最掃興，台中市交通局今天表示，手機下載「台中交通網」APP，可立即查詢路況、停車資訊，提供台中市即時路況影像，可預先規劃提早改道。

交通局長葉昭甫透過新聞稿表示，隨著疫情解封，天氣回暖，熱門商圈、景點周邊人潮車流大幅增加，很多民眾展開出遊行程，交通局鼓勵多搭乘便利的大眾運輸。

葉昭甫說，台中市民享有專屬的雙十公車優惠，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，不只是休閒、購物、旅遊、訪友最佳代步運具，也不必忙找停車位。

民眾若選擇自行開車上路，葉昭甫認為，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，民眾出遊意願提升，預期高快速公路假日車流會持續增加，建議民眾開車出門前先查詢路況，避開台74線快官及霧峰系統交流道等易塞路段，或改搭乘大眾運輸。

葉昭甫表示，「台中交通網」APP整合即時路況、鐵公路、氣象等交通相關平台，一指鍵入即提供路外停車場、路邊停車位資訊，輕鬆查詢目的地周邊停車狀況，以利做行程規劃。

民眾如評估目的地周邊路況較為壅塞，葉昭甫建議，也可以使用APP當中顯示的公車動態、公共自行車、台鐵、高鐵時刻表等交通資訊，彈性運用各式大眾運輸工具，快速到達目的地。此外，當有嚴重交通事件發生時，「台中交通網」APP可主動推播事件資訊，讓大家知道前方為何塞車及提早改道。

台中市 疫情 塞車

延伸閱讀

驚！台中約4000輛計程車未保旅客險　6月15日起最高罰3萬

盧秀燕與學童彩繪公車 台中精彩景點躍上公車趴趴走

因應物價油價上漲 中市計程車8月1日調整費率

鼓勵投入通用計程車行列服務身障 中市每輛最多補助40萬

相關新聞

人權學者林淑雅今告別式 盧秀燕昨上香悼念：中捷事件究責到底

興富發建案塔吊吊臂10日掉落在台中捷運軌道，釀1死10傷，靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難，今天在嘉義市立殯儀館舉行...

台灣房價何時大跌？金牌房仲教練：只有2個可能

由藍海策略營銷管理顧問公司主辦的第一屆「仲情眾義」公益講座，昨在台中葳格國際會議中心開講。對於政府打房政策，但很多民眾感...

李維拉簽名球幸運得主現身！盧秀燕親自贈球

2023年世界棒球經典賽A組預賽今年3月在台中洲際棒球場舉行，台中市長盧秀燕為感謝各界的支持與貢獻，在臉書發起「這球我來...

台中「物調券」振興 挨批發放不公

台中市府編列3000萬元，發30萬份「物調券」振興經濟，用現金200元購買，可兌換面額400元商品。不過，物調券並非各行...

斥資3千萬 八卦山大佛修復完工

矗立一甲子的彰化地標「八卦山大佛」，長年風吹日曬，外表落漆內部滲水，縣府迎接彰化建縣300年，斥資3千多萬元修復，歷經9...

南投市生育津貼加碼 生1胎領4萬

南投人口流失加劇，首善之區南投市人口跌破10萬人，新生兒逐年下滑，南投市長張嘉哲提出全新的生育補助實施計畫，將生育津貼從...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦