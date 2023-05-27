台中交通網APP 隨時查詢路況及停車資訊

民眾出遊遇塞車或找不到停車位最掃興，台中市交通局今天表示，手機下載「台中交通網」APP，可立即查詢路況、停車資訊，提供台中市即時路況影像，可預先規劃提早改道。

交通局長葉昭甫透過新聞稿表示，隨著疫情解封，天氣回暖，熱門商圈、景點周邊人潮車流大幅增加，很多民眾展開出遊行程，交通局鼓勵多搭乘便利的大眾運輸。

葉昭甫說，台中市民享有專屬的雙十公車優惠，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，不只是休閒、購物、旅遊、訪友最佳代步運具，也不必忙找停車位。

民眾若選擇自行開車上路，葉昭甫認為，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，民眾出遊意願提升，預期高快速公路假日車流會持續增加，建議民眾開車出門前先查詢路況，避開台74線快官及霧峰系統交流道等易塞路段，或改搭乘大眾運輸。

葉昭甫表示，「台中交通網」APP整合即時路況、鐵公路、氣象等交通相關平台，一指鍵入即提供路外停車場、路邊停車位資訊，輕鬆查詢目的地周邊停車狀況，以利做行程規劃。

民眾如評估目的地周邊路況較為壅塞，葉昭甫建議，也可以使用APP當中顯示的公車動態、公共自行車、台鐵、高鐵時刻表等交通資訊，彈性運用各式大眾運輸工具，快速到達目的地。此外，當有嚴重交通事件發生時，「台中交通網」APP可主動推播事件資訊，讓大家知道前方為何塞車及提早改道。