人權學者林淑雅今告別式 盧秀燕昨上香悼念：中捷事件究責到底

興富發建案塔吊吊臂10日掉落在台中捷運軌道，釀1死10傷，靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難，今天在嘉義市立殯儀館舉行公祭，台中市長盧秀燕昨前往嘉義縣僐願行捻香致哀，與林教授的家屬及親友一同追思悼念。盧強調，市府會配合運安會及檢調機關，對此事件究責到底與檢討，全力協助求償與相關事宜，助家屬度過難關。

今天是林淑雅教授的告別式，盧秀燕昨天提早南下向林教授的靈位上香，並慰問家屬，盧緊握林爸爸、林媽媽雙手表示，林淑雅教授一生奉獻社會，相當了不起且成功，備受愛戴，師生都很懷念、尊敬她，父母教導有方，以她為榮。

盧秀燕也勸慰家屬一定要好好照顧自己的身體，市府一定會配合運安會及檢調機關，對此事件究責到底與檢討，全力協助求償與相關事宜，助家屬度過難關。