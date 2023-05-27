李維拉簽名球幸運得主現身！ 盧秀燕親自贈球

2023年世界棒球經典賽A組預賽今年3月在台中洲際棒球場舉行，台中市長盧秀燕為感謝各界的支持與貢獻，在臉書發起「這球我來！台中感謝有你」李維拉簽名球贈球活動，以「感謝」為題廣徵圖文，最終台北陳先生的圖文獲得最多讚數，並依規定分享活動主頁符合參賽資格，盧秀燕親送簽名球，並與他合影留念，笑稱是「棒球迷的相見歡」。

盧秀燕說，李維拉棒球生涯留下的紀錄，是美國職棒的里程碑，對台中而言，舉辦WBC也成為城市運動發展的重要里程碑，為感謝國人對WBC在台中的支持與配合，在李維拉回國前，邀請他為這場賽事留下一顆「紀念簽名球」，特別贈送給熱情、溫暖、可愛的台灣民眾，更盼透過這顆李維拉簽名球傳達「感謝」之意，帶動更多人關注與支持台灣棒球發展。

盧親手將簽名球贈送給同是李維拉粉絲的陳先生，感謝他喜歡WBC、喜歡洲際球場、也喜歡台中。盧秀燕說，這顆簽名球是全球球迷眼中難能可貴的夢幻逸品，李維拉的親筆簽名非常秀氣、工整，一筆一畫絲毫不苟，非常恭喜陳先生得到這個許多棒球迷都想要的珍貴禮物；另贈送台中在地霧峰農會酒莊的初霧燒酎，讓陳先生也感受台中好滋味。

獲獎人陳先生表示，之前PO文分享時，積極在臉書上貼文拉票，還被許多親友誤認為「詐騙」，讓他哭笑不得，所幸在親友的大力支持下，如願以償獲得簽名球，且由盧市長親自贈送，讓他又驚又喜。