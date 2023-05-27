台灣房價何時大跌？金牌房仲教練：只有2個可能

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
第一屆「仲情眾義」公益講座，昨邀「金牌房仲教練」馬先右（左）開講。記者趙容萱／攝影
第一屆「仲情眾義」公益講座，昨邀「金牌房仲教練」馬先右（左）開講。記者趙容萱／攝影

由藍海策略營銷管理顧問公司主辦的第一屆「仲情眾義」公益講座，昨在台中葳格國際會議中心開講。對於政府打房政策，但很多民眾感受不到房價下跌？主講人「金牌房仲教練」馬先右認為，台灣房價要大幅度修正，只有2個可能，「天災」、「人禍」，否則房市呈量少價持穩走向。

藍海策略營銷管理顧問公司執行董事吳鎮森表示，近年受疫情影響，公益團體經費募款困難，藍海策略為不動產交易媒合系統專利品牌，此次攜手大台中地區菁英房仲一同做公益，首場公益講座吸引逾120名房仲業者參加，活動捐出報名費收入，希望為創世基金會台中分會盡心力，將愛心及關懷傳遞給植物人家庭。

央行連續升息，加上打房政策力道加大，促使房市量能明顯降溫，很多民眾感受不到房價下跌？馬先右說，他以過去實戰經驗分析，台灣房價要大幅度修正，目前看不到，只有2個可能，「天災」如大地震，或「人禍」國際局勢緊張，發生地域性戰爭，否則依據現況判斷，未來台灣房市研判會呈量少、價持穩走向。

馬先右說明，至於未來房價持穩並非一體適用，就好比同一個房間內有一部冷氣在運作，還是會有涼區、熱區之分，同一區的房價不會全跌或全漲，而是視個案表現，而是要看該建案地段、建築工法、現場銷售表現等，都會影響建案的成交速度。

第一屆「仲情眾義」公益講座，昨在台中開講，報名費收入捐給創世基金會台中分會。記者趙容萱／攝影
第一屆「仲情眾義」公益講座，昨在台中開講，報名費收入捐給創世基金會台中分會。記者趙容萱／攝影
第一屆「仲情眾義」公益講座，昨在台中開講，報名費收入捐給創世基金會台中分會。記者趙容萱／攝影
第一屆「仲情眾義」公益講座，昨在台中開講，報名費收入捐給創世基金會台中分會。記者趙容萱／攝影

菁英 疫情

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