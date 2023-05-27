南投市生育津貼加碼 生1胎領4萬

南投人口流失加劇，首善之區南投市人口跌破10萬人，新生兒逐年下滑，南投市長張嘉哲提出全新的生育補助實施計畫，將生育津貼從1萬元提高至3萬元，昨天在代表會三讀通過，今年7月起實施，加上縣府補助的1萬元，準媽媽在南投市生1胎就能領4萬元。

南投市黃姓上班族說，現在生養孩子費用相當高，增加生育津貼只是杯水車薪，不會因此想要再生一個，但原本就有生育計畫的夫妻，多了2萬元補助，還是有幫助。

南投市公所表示，南投市人口2018年還有10萬154人，2019年跌破10萬大關，今年人口數9萬7504人，而去年全年新生兒僅420人，不到全市1%，出生率嚴重下跌。

張嘉哲說，出生率下滑，年輕人普遍有「養不起」、「不敢生」的觀念，但人口結構下跌影響人口數，未來國小學生人數大幅減少，將影響學校招生運作和財政收入。

他說，南投市將現有生育津貼從1萬元提高至3萬元，為了在今年就能實施，趕在市代會定期大會前，送代表會審議，追加預算支應，在代表會支持下三讀通過，感謝代表會支持，希望南投市的爸媽們，可以加緊腳步，勇敢的生育。

市公所表示，今年7月1日起出生的新生兒，都可領到市公所3萬元的生育津貼，以新生兒數為計算方式，一胎新生兒3萬元、雙胞胎6萬元、3胞胎則是9萬元；申請資格為父母其中1人，在南投設籍滿1年，不溯及既往，新生兒得設籍南投市，出生後3個月內請領，逾期視同放棄。