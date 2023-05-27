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斥資3千萬 八卦山大佛修復完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化地標「八卦山大佛」修復後，昨天正式完工，大佛外觀呈現巧克力色澤，再現風華。圖／彰化縣政府提供
彰化地標「八卦山大佛」修復後，昨天正式完工，大佛外觀呈現巧克力色澤，再現風華。圖／彰化縣政府提供

矗立一甲子的彰化地標「八卦山大佛」，長年風吹日曬，外表落漆內部滲水，縣府迎接彰化建縣300年，斥資3千多萬元修復，歷經9次流標後完成發包，昨天浴佛節正式完工， 八卦山大佛以「巧克力色」再現風華。

八卦山大佛重新上漆，文化局長張雀芬說，與專家、大佛風景協會討論，調漆時考量大佛風吹日曬容易氧化，顏色容易黯淡，仍維持原有紅黑色系，但色澤較以往明亮。

彰化縣文化局表示，八卦山大佛仿照日本奈良鎌倉大佛，蓮花座直徑長14公尺，高約22公尺，佛像內部有6層，曾有東亞第一大佛美名，不僅是彰化地標，也是許多人的童年回憶，2002年列為歷史建築

大佛長年風吹雨打，表面受損、內部滲水嚴重，2019年縣府爭取到文化部補助3100萬元、縣府負擔465萬元修復大佛，但因疫情、原物料及缺工等因素9次流標，卻又因施工方式等問題工程延宕，直到2021年重新招標，最近才修復完成。

昨天正式完工，正好是浴佛節，天空也下雨，縣長王惠美表示，天降甘霖浴佛，見證這歷史一刻。文化部常務次長李連權說，他每次經過彰化，都會來參拜大佛，建築內部要再補強，將全力支持後續的內部修繕工程。

八卦山大佛風景協會董事長張世良表示，大佛是大家的，保佑台灣有風無颱，有雨無災，也歡迎大家有空來走走。

文化局表示，大佛修復工程團隊，包括泥作的黃盈盛、油漆彩繪的陳重光、施工架馬啟晃匠師，透過匠師的職人精神努力，再賦予歷史建築新生命。

八卦山大佛 歷史建築

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