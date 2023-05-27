台中「物調券」振興 挨批發放不公

台中市府編列3000萬元，發30萬份「物調券」振興經濟，用現金200元購買，可兌換面額400元商品。不過，物調券並非各行政區都有，議員批評未能「雨露均霑」，發放數量不均，根本不公平。台中市經發局表示，部分行政區沒有市府列管市場與商圈，才沒有發券，發放數量會滾動式檢討。

中市推出30萬份物調券，分兩階段發放，首波15萬份已在30處公有市場、17處攤販集中區、23處商圈發放完畢，使用期限至5月28日，限在兌換場域內使用；第二波15萬份6月20日、21日兌換，可使用至6月25日。

豐原公有市場昨天發送1500份物調券，民眾大排長龍領取。不過，議員周永鴻批評，梨山有發放物調券，但超過10萬人口的潭子區卻沒有，石岡、大安、新社、外埔區也未設發放點，實在不公平。

周永鴻說，大雅公有市場、大雅學府商圈位於同個生活圈，店家數差不多，但商圈發3000份，公有市場僅發1000份，落差極大；市區建國市場發5000份，神岡公有市場僅分配500份，各市場分配不均，難道有些地方屬於「次等公民」嗎？

議員施志昌說，市府為彌補購物節集中在市區，編列預算經費大發「物調券」，回饋商圈與市場，但相較於高達3.5億元的購物節，物調券預算杯水車薪，無商圈、市場的外埔與大安無法受惠，美意打折扣。

議員蔡成圭說，未被列入的行政區應另有方案，而非雙手一攤，任由自生自滅。議員吳振嘉、李文傑認為，29區都要雨露均霑。

林姓攤商說，200元放大變400元，對民眾是好康，也確實能振興經濟，讓市場活絡幾天，市府應拿出長遠規畫，才不會曇花一現。

經發局表示，部分行政區沒有市府列管市場、商圈，才沒發物調券，將評估是否要放寬發放規定；各區域發放數量依規模、攤商店家數分配，發放前已向各市場、商圈說明，下一波發放時將滾動檢討。