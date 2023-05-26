8旬嬤劉嚴鑾種瓜70年 擊敗60組農友奪冠
今年80歲的劉嚴鑾在台中市龍井區種植西瓜，已有70年種瓜經驗，今年在台中市優質西瓜評鑑一舉奪冠。她說，年年參加評鑑，最高曾得第2名，「今年獲得冠軍是一種肯定」
台中市政府農業局表示，西瓜為台中海線地區重點特色產業，以大肚、龍井及清水為主要產區，今年度有60組農友報名參賽，參賽品種為新蘭西瓜。依果重、外觀、肉色、糖度及風味口感等項目評分，最終由龍井區劉嚴鑾榮勇奪冠軍，陳桂榮及劉定邦榮獲第2名，陳俊良、嚴卯年及周建茂榮獲第3名。
劉嚴鑾的兒子劉建森今天接受中央社記者電訪表示，媽媽從小就開始種西瓜，至今有70多年種瓜經驗，目前種植1分地的西瓜。
劉建森指出，西瓜成長約4個月，今年因為雨水來得較慢，西瓜風味比較好，家中的西瓜田平常維護、照顧由母親處理，他負責粗重的施肥、噴藥等工作，看到母親種西瓜奪冠，每天辛苦照顧西瓜總算有收穫。
劉嚴鑾說，以前種西瓜面積很大，從凌晨4、5時就要出門，雖然現在不似當年光景，但每天早上最晚7時出門也要巡個半天，天氣變熱相當辛苦，種了這麼久的西瓜，終於獲得第1名相當開心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言