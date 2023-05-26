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8旬嬤劉嚴鑾種瓜70年 擊敗60組農友奪冠

中央社／ 台中26日電

今年80歲的劉嚴鑾在台中市龍井區種植西瓜，已有70年種瓜經驗，今年在台中市優質西瓜評鑑一舉奪冠。她說，年年參加評鑑，最高曾得第2名，「今年獲得冠軍是一種肯定」

台中市政府農業局表示，西瓜為台中海線地區重點特色產業，以大肚、龍井及清水為主要產區，今年度有60組農友報名參賽，參賽品種為新蘭西瓜。依果重、外觀、肉色、糖度及風味口感等項目評分，最終由龍井區劉嚴鑾榮勇奪冠軍，陳桂榮及劉定邦榮獲第2名，陳俊良、嚴卯年及周建茂榮獲第3名。

劉嚴鑾的兒子劉建森今天接受中央社記者電訪表示，媽媽從小就開始種西瓜，至今有70多年種瓜經驗，目前種植1分地的西瓜。

劉建森指出，西瓜成長約4個月，今年因為雨水來得較慢，西瓜風味比較好，家中的西瓜田平常維護、照顧由母親處理，他負責粗重的施肥、噴藥等工作，看到母親種西瓜奪冠，每天辛苦照顧西瓜總算有收穫。

劉嚴鑾說，以前種西瓜面積很大，從凌晨4、5時就要出門，雖然現在不似當年光景，但每天早上最晚7時出門也要巡個半天，天氣變熱相當辛苦，種了這麼久的西瓜，終於獲得第1名相當開心。

西瓜 台中市

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