台中海線綠能博物館可行性評估 海生館拚明年底營運

台中港區「綠能博物館」，盼仿效台電在板橋的電幻一號所，吸引遊客與親子旅遊。立法院副院長蔡其昌與相關單位座談，台電預計將綠能博物館納入「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，目前可行性研究評估中，報請行政院核定後，即可確定興建期程。市府觀旅局指出，海生館預計今年底點交OT廠商，力拚明年12月31日營運。

今天上午，蔡其昌與市議員王立任、經濟部、行政院農業委員會漁業署、交通部航港局、台灣電力公司等單位進行座談。

蔡其昌表示，2016年起向台電爭取重啟「綠能博物館」的計畫，今年3月確定可行性評估的幾項原則，包括「電力博物館」更名為「綠能博物館」，捨棄老舊思維，讓館區更具有趣味性及科技感，寓教於樂而非靜態展覽。

蔡指出，綠能博物館將仿效台電在板橋的電幻一號所，成為旗艦型的電幻一號館，吸引遊客與親子族群；其次，「綠能博物館」地點選在海生館及梧棲漁港旁，串聯三井outlet、高美濕地、龜殼生態園區、大安媽祖園區及松柏漁港等成為海線觀光藍帶。

台灣電力公司總經理王耀庭提到，台電公司會以「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」中回饋地方的部分，一起把博物館計畫併入爭取預算，期盼早日獲得核定。

王立任說，地方期待綠能博物館設立產生群聚效應，但海生館原訂進度市府有點延宕。台中區漁會總幹事趙朝森指出，未來海生館與博物館興建時，盼將館前道路拓寬、打通梧棲漁港間道路，帶動兩邊遊客群，增進發展。

觀旅局長陳美秀表示，海生館建物進度已達94%，預計今年底點交給OT廠商，約需1年時間進行營運整備，觀旅局努力朝明年12月31日營運為目標；另館前道路部份，觀旅局已與漁會等相關單位協商，配合營運開通。