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東豐快速道路3標新興段上月發包 1、2標拚下半年招標

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東豐快速道路模擬圖。圖／台中市政府提供
東豐快速道路模擬圖。圖／台中市政府提供

國道4號豐潭段通車後，更顯得東豐快速道路的迫切性，第3標土牛段去年復工，第3標新興段也在上個月順利發包。中市建設局長陳大田表示，第3標新興段未來可接到台3線；第1、2標接續第3標會接到豐原端，未來跟國四串連，其中有長達兩公里的隧道工程正進行細部設計，盼今年下半年進行工程招標。

國道4號豐潭段今年通車，國4豐勢交流道聯絡道的東勢豐原生活圈快速道路進度，備受地方關注。豐快完成後不僅能將國道服務系統延伸至山城，也可輔助台3線進行分流。

國民黨議員吳振嘉表示，東豐快速道路第4、5標2018年完工後，因環評爭議，導致工程停擺，2021年終於通過二階環評，第3標流標好幾次終於發包，希望快速完成，山城人相當期待。

建設局長陳大田表示，東豐快速道路被視為「山城生命的救援線」，2014年8月動工，因環評爭議導致工程停擺，市長盧秀燕上任後重啟環評，終於在2021年通過二階環評，開始啟動用地、都市計劃變更及工程，第3標土牛段去年10月開工，第3標新興段也在上個月順利發包，未來可接到台三線

陳大田表示，第1、2標接續第3標會接到豐原端，未來跟國四串連；另1、2標有長達兩公里的隧道工程，地質、工法與消防安全等因素均須特別考量，目前正進行細部設計，盼今年下半年進行工程招標。

環評 國道 台三線

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