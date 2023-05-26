台中海線首座社宅公托開幕 每月只需1500元

台中梧棲區三民託嬰中心今天開幕，是台中第34所公托，也是海線首座社宅公托，市長盧秀燕表示，每個小孩每月只需1500元，在學齡前得到好的照顧，讓台中成願生敢養的快樂天堂。

盧秀燕今天為梧棲三民托嬰中心揭幕。她指出，台中第34所公托、同時也是梧棲區第3所公托開幕，在她就任市長前，全市29個行政區，只有5座公托，現在已開設至第34所公托，將近7倍增。盧秀燕表示，未來「公托倍倍增」將開辦至60座，預計收托人數達現在的2倍，盼幫助更多年輕爸媽在台中成家立業。

盧秀燕說，三民社宅是海線第一座社會住宅，社宅內除公托外，還包含身障小作所和長者的長照服務及社會福利站，提供市民全齡完備的福利服務。

盧秀燕也指出，台中不僅公托要開得多，讓年輕爸媽沒有後顧之憂，公托費用更是全台最便宜，定價7000元、政府補助5500元，因此每個小孩1個月只需1500元。

台中社會局長廖靜芝指出，4年多來市府力推平價生養，公托月費7000元為全台最低，生育津貼更由1萬元加碼到2萬元。接下來還有新社、烏日、西屯、龍井、外埔等數座公托開辦。

社會局補充，梧棲三民托嬰中心位在梧棲三民社宅，提供梧棲地區居民更完整的福利服務；另三民托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照護40名0至2歲幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時。