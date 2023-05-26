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廢棄物入侵濁水溪 南投縣議員質疑砂石車合法掩護非法

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
濁水溪最近常發生濫倒事業廢棄物，部分垃圾高達數百公噸。圖／讀者提供
濁水溪最近常發生濫倒事業廢棄物，部分垃圾高達數百公噸。圖／讀者提供

南投縣垃圾清運困難，卻因地廣人稀，濁水溪反倒成為外縣市廢棄物偷倒熱點。縣議員黃春麟質詢，認為主管機關第四河川局應加強取締偷倒，並補償或回饋南投損失。南投縣副縣長王瑞德說，會要求四河局監控系統列入不明車輛，加強傍晚到夜間時段查緝，遏止偷倒歪風。

黃春麟說，濁水溪沿岸已成為傾倒廢棄物天堂，不法業者將北部垃圾運到南投，利用入夜後偏僻無人，將廢棄物倒了就走、甚至公然焚燒。南投縣垃圾堆積超過23萬公噸去化困難，外縣市廢棄物又運來濁水溪偷倒。第四河川局強調科技執法，卻只針對盜採砂石，廢棄物偷倒卻由南投縣承擔，第四河川局應補償南投，尤其是傾倒廢棄物最多的水里、集集兩鄉鎮。

南投縣環保局長李易書說，這兩年查獲廢棄物棄置在四河局用地有4件，去年全縣查獲32件偷倒廢棄物。濁水溪砂石疏浚砂石車密集進出，很難確認是運載砂石或廢棄物，會要求河川局加強車輛進出管制，監控系統也要列入載運廢棄物車輛。環保局和縣警局也會加強台16線車輛攔查。

副縣長王瑞德說，第四河川局在濁水溪流域設有178個監控站，水里到集集間8個站，但無法查出載運廢棄物車輛，他認為應是合法掩護非法，白天貨車載砂石外運，傍晚載運廢棄物回濁水溪偷倒。

環保局發現廢棄物才去調閱監視畫面，如果已經掩埋或燒毀，就無法發現。環保局和第四河川局應就取締技巧、時段再研究，如果砂石車蓋帆布或有不明貨車出入濁水溪，應加強取締。

第四河川局在清運砂石，提供地方景觀稅每立方公尺30元和公益支出、行政協助費等，至於偷倒廢棄物屬於社會成本支出，應要有補償機制，會與環保局研究，向第四河川局爭取補償。

廢棄物 南投 濁水溪

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