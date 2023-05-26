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7月兩湖論壇 許淑華赴杭州行銷茶葉

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣長許淑華7月將到杭州參加兩湖論壇，幫助南投農產打開通路。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華7月將到杭州參加兩湖論壇，幫助南投農產打開通路。記者江良誠／攝影

南投縣、杭州兩湖論壇因疫情改線上舉行，隨著疫情解禁，今年在杭州恢復實體舉辦。南投縣長許淑華說，疫情期間南投農產滯銷嚴重，最重要的茶葉3年就超過上萬噸，她將率隊參加到杭州參加兩湖論壇，交流文化經貿，並行銷南投農產及觀光，開創新商機。

兩湖論壇自2009年創辦，南投日月潭和杭州西湖透過觀光合作，成為兩岸城市交流模式，3年前新冠疫情和兩岸關係急凍，兩湖論壇改線上方式舉辦，今年恢復實體交流，7月在杭州舉辦。

縣議員游顥說，南投農產、觀光在疫情期間衝擊相當大，茶葉也嚴重滯銷。兩岸關係緊張，受害的還是農民和觀光業者，縣府參加兩湖論壇，也要爭取茶葉出口大陸，或簽訂採購契約，幫助農民行銷。

農業處長陳瑞慶說，南投出口最大宗農產是茶葉，現在只恢復少量出口，縣府也加強生薑、老薑出口到歐美，有競爭力農產，更要開拓外銷市場。

許淑華說，為了協助農產外銷，她將率隊到杭州參加兩湖論壇，農產和觀光行銷是重點，這3年茶葉因疫情滯銷，堆置的茶葉達到上萬公噸，茶農和茶商多次陳情，盼縣府打開行銷市場。

疫情 茶葉 許淑華 日月潭

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