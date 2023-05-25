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影／營建廢土入侵八卦山區 山坡地出現廢土小山
建築廢棄物入侵八卦山區，南投警分局前天接獲檢舉，南投市八卦山區遭人傾倒大量廢土。警方與環保局追查，查獲以吳姓男子為首業者，正操作挖土機掩埋這些廢土，還辯稱是農地翻耕土方，實則夾雜大量營建廢棄物，數量將近1600公噸，警方訊後依違反廢棄物清理法，全案移送南投地檢署偵辦。
南投警分局接獲檢舉，有廢土業者利用南投市八卦山區地點偏遠，將營建廢棄物運到山區傾倒，警方會同環保局稽查人員前往調查，在八卦山區一處山坡地，看到堆積的廢土高達三層樓高，還有挖土機正在將廢土移往山坡下山，避免被發現。
警方當場制止傾倒，並將挖土車司機帶回偵訊，他供稱，是受雇吳姓男子負責將這些土方回填到農地，還強調這些是八卦山上的紅土。但稽查人員發現，這些土方明顯夾雜碎磚塊、混凝土等建築廢棄物，假借種鳳梨農地翻土名義，魚目混珠。
警方初步估計，遭傾倒的廢土數量約80趟次，數量約1600公噸，警方查扣挖土機，將傳喚吳姓男子和地主到案說明，全案依違反廢棄物清理法移送南投地檢署偵辦。
南投警分局說，不法業者為省廢棄物清除費，最近常租賃廠房或土地，棄置或掩埋廢棄物，提醒營建業、土木包工業者依據廢棄物清理法規定，合法處理廢棄物，地主農地或廠房出租，也應瞭解承租人用途，避免成為堆置廢棄物場所，可能面臨高額的廢棄物清除處理或土壤整治費用。
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