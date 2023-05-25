中市「物調券」起跑！刺激庶民經濟排人龍

中市府搭配中央普發現金，推出「振興經濟三部曲」，首部曲「物調券大放送」第一階段於今明兩天發送，30處公有市場、17處攤販集中區，及23處商圈，共計將發放15萬份200元物調券。

中市經發局表示，第一階段物調券兌換踴躍，公有市場30處及4處攤集區上午已全數順利兌換完畢，現金清點均無誤差，明天仍可兌換，民眾可多加把握，來趟上午逛傳統市場、下午玩遍各大商圈，晚上逛夜市吃美食的台中一日遊。

經發局長張峯源說明，台中市共70處場域發放物調券，配合營業時間不同，部分場域發放時間不盡相同，因台中市傳統市場皆為早市，為上午9時同時發放，商圈為下午2時，夜市晚上6時。

張峯源提到，今日上午未達9時，各市場已人山人海，尤其市場中發放份數最多的建國市場，一早已有眾多民眾排隊，排在第1位的阿婆於早上6時30分就到場搶得頭香，自治會也貼心準備椅子供長者或排隊民眾使用。

經發局說，因物調券不找零，有些市場的攤商，如第五市場有10幾家攤商就搭配物調券推出優惠活動，民眾可憑一張200元物調券，買到原價超過220元至260元的商品，透過攤商與市府共同努力讓民眾的現金變大，體現有感的庶民經濟。

經發局說明，物調券分兩階段發放，共祭出3千萬元購物金，發放高達30萬份200元物調券，每人每次至多兌換兩份，兌換不找零，第一階段自5月25日至5月26日發放15萬份，使用時間為5月25日至5月28日，於指定的台中市市場、攤集區及商圈合法列管或輔導商家皆可使用，數量有限，換完為止。