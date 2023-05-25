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爭取設林爽文事件紀念碑3景觀 民代會勘呈現史實

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員李天生（右二）今邀會勘，爭取設置林爽文事件紀念碑、鹹菜桶、大里杙碼頭等特色景觀。圖／李天生提供
台中市議員李天生（右二）今邀會勘，爭取設置林爽文事件紀念碑、鹹菜桶、大里杙碼頭等特色景觀。圖／李天生提供

台中市大里區舊稱「大里杙」，台灣歷史上大規模民變林爽文事件就是由大里杙起義抗清。市議員李天生和地方各界今邀相關單位會勘，爭取在大里區第15期市地重劃區內設置林爽文事件紀念碑、鹹菜桶、大里杙碼頭等特色景觀；市府表示，將由大里區公所提規劃草案及經費需求再研商。

文化局表示，李天生、新里里長何世琦、文化局、地政局、建設局及大里區公所等單位共同出席會勘，決議針對林爽文事件、大里杙及鹹菜巷歷史等，協助大里區公所設置紀念物及解說設施，作為文史導覽之用，彰顯在地重要歷史。

市地重劃部分，地政局表示，第15期市地重劃區內原有公墓，已辦遷葬，正進行重劃工程施工，另私有墓地尚餘2門未完成遷葬，持續溝通墓主盡速遷葬，加速市地重劃開發作業。

李天生說，林爽文1786年於大里老街一帶起事，是清代台灣規模最大、涉及範圍最廣的人民抗清事件，也是清領時期三大民變之一，第十五期市地重劃區原為大里第一公墓，是林爽文的練兵場，距林爽文故居不遠，爭取設置「林爽文事件紀念碑」，讓各界瞭解這段史實。

何世琦建議，將代表大里特色的「鹹菜桶」、「大里杙碼頭」等景觀，一併納入，為大里留下歷史足跡。

文化局主秘蕭靜萍強調，將評估在重劃區「公一」、「公十」兩地設置紀念碑及大里特色景觀，未來希望結合地方文化導覽活動，讓紀念碑及特色景觀能夠充分活化利用；建設局建議，不要建置太大量體，同時採取優美規劃，避免影響公園環境；地政局說明，重劃工程預訂6月底完工，將在進行驗收後，移請建設局闢建公園。

台中市議員李天生（中）今邀會勘，爭取設置林爽文事件紀念碑、鹹菜桶、大里杙碼頭等特色景觀。圖／李天生提供
台中市議員李天生（中）今邀會勘，爭取設置林爽文事件紀念碑、鹹菜桶、大里杙碼頭等特色景觀。圖／李天生提供

重劃區 文化局 碼頭 台中市 老街

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