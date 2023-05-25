疫情南投茶葉滯銷上萬公噸 許淑華兩湖論壇赴陸幫賣茶

南投縣、杭州兩湖論壇因為疫情中斷三年，隨著疫情解禁，今年將重新舉辦。南投縣長許淑華今天表示，兩湖論壇將在7月舉辦，她將率縣隊參加，除了文化經貿交流，也希望兩岸關係解凍，加強南投農產出口並吸引大陸民眾到南投旅遊，為農業和觀光帶來活力。

南投縣政府表示，兩湖論壇自2009年創辦，已舉辦十多屆，南投日月潭和杭州西湖觀光合作，成為兩岸城市交流模式，3年前新冠疫情和兩岸關係急凍，兩湖論壇改以線上方式舉辦，今年則在杭州舉辦，恢復實體交流。

縣議員游顥說，這三年因為疫情關係，南投農產、觀光衝擊相當大，南投外銷最大宗的茶葉也嚴重滯銷，顯見兩岸關係緊張，受害的還是農民和觀光業者，希望縣府參加兩岸論壇，也能爭取南投茶葉出口大陸，或者簽訂採購契約，幫助農民行銷。

農業處長陳瑞慶說，南投出口最大宗農產是茶葉，今年恢復少量出口，縣府也加強生薑、老薑出口到歐美。對有競爭力農產，除了內銷外，更要開拓外銷市場。

南投縣長許淑華說，兩湖論壇為南投和杭州奠定很好交流基礎，馬英九擔任總統時期，大陸遊客到南投創歷史新高。這幾年民進黨執政，兩岸關係受影響，加上這三年爆發新冠疫情，南投觀光業和農產受到重創。

為了活絡南投農產外銷和吸引觀光客，她將率隊到杭州參加兩湖論壇，除文化經貿交流，農產行銷和觀光是重點。這三年茶葉因疫情影響堆置數量已經達到上萬公噸，茶農和茶商多次陳情，希望縣府打開行銷市場。