為保全證物、興富發文心愛悅塔吊暫不拆 緊急加強防颱加固

台中市南屯區興富發「文心愛悅」建案工地，10日施工期間發生塔吊吊臂倒塌，直接砸向一旁中捷軌道，造成1死10傷。台中市都發局表示，文心愛悅建案工地，配合檢方正調查採證，為保全證物，塔吊基座現階段無法拆除，考量瑪娃颱風可能接近台灣，為維護公共安全，經檢方同意，市府要求興富發今日加強塔吊防颱加固。

興富發「文心愛悅」建案的工地塔吊，目前仍在建物上，因應颱風來襲，恐遭強風吹落再次釀禍。台中市都發局昨天協同台中市結構技師公會、職安署中區職安中心、台中勞檢處，會同興富發文心愛悅建案起、承、監造人勘查頂樓塔吊殘存吊臂的安全性，經勘查認為現場應有防颱安全措施，以確保公共安全。

都發局主秘曾文誠表示，現場塔吊已被地檢署列為扣押物品，須經過同意後，才能執行塔吊殘存吊臂鎖固等防颱措施，經都發局緊急聯繫地檢署，檢察官及運安會同意後，興富發今日上午執行防颱加固措施。

曾文誠說，已請業務單位透過施工E化管理APP，通知全市近3000個建築工地，在海上颱風警報第一次發布後一日內，應做好防止施工物件飛落或傾倒等安全措施，包括施工圍籬、施工架、施工機具、擋土牆、模板及交通維持設施等六大指標固定與防護，並填具防颱作業工地自主檢查表，留存工地備查，確保工地安全。

台中市結構工程技師公會常務理事許庭偉表示，文心愛悅建案工地，可見上方吊臂已彎成三截，但彼此相連，施工單位正以鋼索去拉，執行緊急加固措施。他建議每一段吊臂必須在頭尾都拉鋼索，因為鋼索只承受拉力，不承受壓力，因此每個固定點都要有兩隻鋼索，彼此拉在一起加固，以免颱風來襲，被吹得晃動或掉落。