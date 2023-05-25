聽新聞
test
0:00 / 0:00
為保全證物、興富發文心愛悅塔吊暫不拆 緊急加強防颱加固
台中市南屯區興富發「文心愛悅」建案工地，10日施工期間發生塔吊吊臂倒塌，直接砸向一旁中捷軌道，造成1死10傷。台中市都發局表示，文心愛悅建案工地，配合檢方正調查採證，為保全證物，塔吊基座現階段無法拆除，考量瑪娃颱風可能接近台灣，為維護公共安全，經檢方同意，市府要求興富發今日加強塔吊防颱加固。
興富發「文心愛悅」建案的工地塔吊，目前仍在建物上，因應颱風來襲，恐遭強風吹落再次釀禍。台中市都發局昨天協同台中市結構技師公會、職安署中區職安中心、台中勞檢處，會同興富發文心愛悅建案起、承、監造人勘查頂樓塔吊殘存吊臂的安全性，經勘查認為現場應有防颱安全措施，以確保公共安全。
都發局主秘曾文誠表示，現場塔吊已被地檢署列為扣押物品，須經過同意後，才能執行塔吊殘存吊臂鎖固等防颱措施，經都發局緊急聯繫地檢署，檢察官及運安會同意後，興富發今日上午執行防颱加固措施。
曾文誠說，已請業務單位透過施工E化管理APP，通知全市近3000個建築工地，在海上颱風警報第一次發布後一日內，應做好防止施工物件飛落或傾倒等安全措施，包括施工圍籬、施工架、施工機具、擋土牆、模板及交通維持設施等六大指標固定與防護，並填具防颱作業工地自主檢查表，留存工地備查，確保工地安全。
台中市結構工程技師公會常務理事許庭偉表示，文心愛悅建案工地，可見上方吊臂已彎成三截，但彼此相連，施工單位正以鋼索去拉，執行緊急加固措施。他建議每一段吊臂必須在頭尾都拉鋼索，因為鋼索只承受拉力，不承受壓力，因此每個固定點都要有兩隻鋼索，彼此拉在一起加固，以免颱風來襲，被吹得晃動或掉落。
都發局後續也針對大眾運輸路線（捷運、台74線、台鐵、高鐵、高速公路、西濱快速道路等）沿線塔吊工地進行聯合稽查，共同守護市民安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言