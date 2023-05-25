彰化基督教醫院電腦上午大當機 病患擠爆：根本災難一場

彰化基督教醫院今天上午發生電腦大當機，診問無法排號碼牌、無法電腦連線開藥單，造成病患擠爆各診間，醫護人員只好恢復人工叫號，藥單人工輸入，至少半小時等候，是否有影響到手術室，院方正在了解中，目前電腦還在搶修中。

今天上午8點多電腦就出現大當機，不只病患無法電腦連線抽號碼牌，就連員工要上班都無法打卡，院方開始進行搶修，中間曾修復五分鐘又當機，造成各診間大亂，病患大排長龍，影響病患應有上千人。

病患說，醫院好像回到從前，沒有抽牌，醫護人員人工叫號，大家都得很久，簡直災難一場。

而且藥單得人工輸入，先報藥單，排隊，之後才能配藥，至少要等候半小時，工作人員也恢復手動，開收據填表單，診間、領藥處都大排長龍，甚至無法結帳，工作人員忙翻。