快訊

史上最賣座獨唱藝人 搖滾女王蒂娜特納83歲逝世

瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億元洗刷惡名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市巡檢塔吊工地 逾半數違規

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均黃寅／台中報導
台中市政府勞檢處針對台中捷運沿線、台74線等有塔吊的工地加強檢查。圖／台中市政府勞工局提供
台中市政府勞檢處針對台中捷運沿線、台74線等有塔吊的工地加強檢查。圖／台中市政府勞工局提供

興富發建設工地吊臂掉落台中捷運軌道造成1死10傷事故，台中市勞檢處近日針對台中捷運沿線、台74線等轄內32處設有塔吊的工地加強檢查，共17處工地未符合規定，總計開罰222萬元，並要求限期改善，另現場有立即危害勞工之虞部分也停工8處。

經檢查不符規定的項目，包括塔吊鋼索局部損壞、吊鉤無防滑舌片、開口防護不足、施工架未符合規定、沒訂定安定作業程序等違失，至於現場有立即危害勞工之虞停工8處工地，如未經勞檢機構准予復工就使勞工作業，勞檢處表示，依法得將相關人員移送地檢署查辦。

民進黨議員昨天也針對中捷事故提出質詢，陳俞融昨天指出，中捷事故發生至今，運安會監察院都調查中，但新建案趨勢越蓋越高，市府不能讓市民每次經過高架橋下或高樓建案旁，都要提心吊膽。

陳俞融要求市府確實把關，如果連主管機關都發局都不知建商何時會用塔吊、何時用重機具施工，讓建商逕自施工，能杜絕意外再發生？萬丈高樓平地起，施工期這麼長，市府稽查人員這幾年肉眼視而不見？都未巡檢到，顯然管理有疏失，政風單位應徹查是否人謀不臧。

議員江肇國、李天生、曾朝榮及蔡耀頡表示，台74線快速道路從太平區中山路匝道到北屯區太原路匝道，短短2公里的車程沿線就有7座塔吊施工中，若發生意外必定被砸中，都發局如果都不用核備，難道要市民自行負責安全？

都發局長李正偉說，勞動部職安署核准興富發塔吊工程，不必送市府備查，都發局難以掌握。他說，僅7人要管全市3000多個工地，目前全市建案塔吊有67座，無法每一座都得知。

議員黃守達指出，高雄市去年4月即因應制定「強化鄰接交通要衝之建築工程及營繕工程施工管理作業要點」，中捷意外後，台中市也要有相應作為，加強軌道兩側工地施工規範及工安稽查。李正偉表示，會參考規範內容，研議後納入台中市建築管理自治規則修法範疇，維護市民安全。

台中捷運 台中市 勞檢 江肇國 高架橋 勞動部 監察院 運安會

延伸閱讀

中捷事件後議員籲參考高雄工安規範 中市府：將研議

台中建案67處進行塔吊 議員要求都發局落實巡檢

防中捷事故重演 張善政：外聘第三單位巡檢

興富發塔吊未拆憂安全性 中市府將建議檢方拆除

相關新聞

中市巡檢塔吊工地 逾半數違規

興富發建設工地吊臂掉落台中捷運軌道造成1死10傷事故，台中市勞檢處近日針對台中捷運沿線、台74線等轄內32處設有塔吊的工...

草屯青宅 估蓋37戶遭嫌少

南投縣政府開發草屯手工藝產業園區，預留青年住宅用地約480坪，近期規畫興建地上7層建物，若以3房型規畫，初估能有37戶，...

彰市建長照樂活館 地方有雜音

彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，昨天約有20名里民到市公所抗議，除質疑活動中心才建20多年就要拆除是浪...

彰縣員榮醫院將挹注1億7400萬 與仁德醫專產學合作培育護理人才

彰化縣員榮醫療體系為培育醫護人員，將成立「員榮醫院護理公費生培育專班」，共將挹注1億7400萬元補助護理公費生生活助學金...

總統曾參訪！「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤舊衣穿搭紅遍國際 昨逝世令親友錯愕

萬秀洗衣店的老夫妻張萬吉、許秀娥，因孫子用店內囤積的衣物替阿公阿嬤打扮，照片紅到國外，秀娥阿嬤23日過世，家人擇定6月2...

台中量販店驚見疑發霉泰國蛋 市府：違者最重罰300萬元

台中市有市民逛北區某量販店時，發現架上有4、5盒泰國進口雞蛋，出現黑色斑點，疑似發霉，直呼太噁心。台中市食安處說明，獲報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦