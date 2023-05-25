中市巡檢塔吊工地 逾半數違規

興富發建設工地吊臂掉落台中捷運軌道造成1死10傷事故，台中市勞檢處近日針對台中捷運沿線、台74線等轄內32處設有塔吊的工地加強檢查，共17處工地未符合規定，總計開罰222萬元，並要求限期改善，另現場有立即危害勞工之虞部分也停工8處。

經檢查不符規定的項目，包括塔吊鋼索局部損壞、吊鉤無防滑舌片、開口防護不足、施工架未符合規定、沒訂定安定作業程序等違失，至於現場有立即危害勞工之虞停工8處工地，如未經勞檢機構准予復工就使勞工作業，勞檢處表示，依法得將相關人員移送地檢署查辦。

民進黨議員昨天也針對中捷事故提出質詢，陳俞融昨天指出，中捷事故發生至今，運安會、監察院都調查中，但新建案趨勢越蓋越高，市府不能讓市民每次經過高架橋下或高樓建案旁，都要提心吊膽。

陳俞融要求市府確實把關，如果連主管機關都發局都不知建商何時會用塔吊、何時用重機具施工，讓建商逕自施工，能杜絕意外再發生？萬丈高樓平地起，施工期這麼長，市府稽查人員這幾年肉眼視而不見？都未巡檢到，顯然管理有疏失，政風單位應徹查是否人謀不臧。

議員江肇國、李天生、曾朝榮及蔡耀頡表示，台74線快速道路從太平區中山路匝道到北屯區太原路匝道，短短2公里的車程沿線就有7座塔吊施工中，若發生意外必定被砸中，都發局如果都不用核備，難道要市民自行負責安全？

都發局長李正偉說，勞動部職安署核准興富發塔吊工程，不必送市府備查，都發局難以掌握。他說，僅7人要管全市3000多個工地，目前全市建案塔吊有67座，無法每一座都得知。

議員黃守達指出，高雄市去年4月即因應制定「強化鄰接交通要衝之建築工程及營繕工程施工管理作業要點」，中捷意外後，台中市也要有相應作為，加強軌道兩側工地施工規範及工安稽查。李正偉表示，會參考規範內容，研議後納入台中市建築管理自治規則修法範疇，維護市民安全。