彰縣員榮醫院將挹注1億7400萬 與仁德醫專產學合作培育護理人才

彰化縣員榮醫療體系為培育醫護人員，將成立「員榮醫院護理公費生培育專班」，共將挹注1億7400萬元補助護理公費生生活助學金，與仁德醫專醫簽署產學合作計畫攜手育才，讓有志於護理工作的學生，在安心無虞環境下，精進護理學養，回鄉服務。

員榮醫療體系總院長張克士表示，員榮醫療體系即將籌建新院區員榮總醫院，除了建構智慧醫院，也需培養跨領域的醫護和醫政人才，因此啟動「員榮醫院護理公費生培育專班」，將與仁德醫專合作，補助公費生於仁德醫專就學期間一年12萬元生活助學金，以補助公費生學雜費、制服費等相關費用，5年共可獲60萬元生活助學金，補助員額包括五專一年級100人、二年級200人、三年級50人。

仁德醫專校長黃柏翔說，仁德在專業課後輔導及畢業生證照衝刺班課程加持下，在國家證照考試大有斬獲，除歷屆多位高考榜首外，2021年的護理師證照考試更囊括全國前三名佳績，也締造「畢業即就業」的技職教育優勢。

黃柏翔說，仁德醫專也積極與醫療院所進行展翅計畫合作，醫療院所於專四、專五補助生活助學金，更在學生畢業後提供正式職缺，而教育部也補助五專四、五年級全額學雜費，今年入學新生同時加入「員榮醫院護理公費生培育專班」及四、五年級展翅計畫，五年除獲得60萬元生活助學金，四、五年級更同時享有學雜費全免，希望培育學生畢業後成為優秀的護理師。

張克士說，員榮醫療體系為了延攬優秀醫護人員，除了提升薪資、績效獎金、大小夜班費及包班津貼，還有優渥的年終獎金、員工子女獎學金、生育補助、托育津貼、簽約留任金，每年舉辦頂級員工旅遊，入住五星級飯店，提供專業老師為員工開設健康促進社團，希望持續招募充足人力，不讓同仁超時加班，拒絕形成血汗醫護。