總統曾參訪！「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤舊衣穿搭紅遍國際 昨逝世令親友錯愕

萬秀洗衣店的老夫妻張萬吉、許秀娥，因孫子用店內囤積的衣物替阿公阿嬤打扮，照片紅到國外，秀娥阿嬤23日過世，家人擇定6月2日舉行告別式，陪伴阿嬤最後一程。

「萬秀洗衣店」位於台中后里一家傳統洗衣店，因為張瑞夫利用店內長期囤放未取的衣服，替自己的阿公阿嬤打扮，舊衣搭出新裝感，上傳社群媒體IG，短短一個月追蹤粉絲數超過60萬，成了台灣甚至是國際媒體爭相報導的對象，包括美國New York Times、英國BBC都來了，還有廠商衝到門口說要合作代言。

萬秀洗衣店今天透過臉書（FACEBOOK）傳遞秀娥阿嬤在23日上午逝世的消息，「身為最親近的家人，縱然心中感到萬般不捨，但知道阿嬤從此無病無痛，我們也將以回報阿嬤一生奉獻給我們的心力，陪她走完這最後一段路。」

萬秀洗衣店親友接受中央社電訪表示，秀娥阿嬤幾年前因不小心跌倒骨頭損傷，導致行動不便，出入多得拄著拐杖，較少出遠門，幾週前，秀娥阿嬤都還能煮東西給家人吃，但昨天突然逝世，家人感到錯愕。

親友指出，疫情期間，孫子張瑞夫有較長的時間待在家中，他發現阿公、阿嬤，每天在洗衣店顧店，生活沒有重心，於是利用店內長期囤放的衣服為阿公阿嬤打扮，沒想到一舉紅到國外。

也因此常有民眾到訪萬秀洗衣店，萬吉阿公、秀娥阿嬤認識了許多「孫子、孫女」，結交了不少新朋友，對生活的熱情也有了很大改變。總統蔡英文也趁著行程空檔拜訪萬吉阿公、秀娥阿嬤，秀娥阿嬤還替台中市政府拍攝影片，宣傳長照2.0。

家人本決定低調處理秀娥阿嬤後事，但因秀娥阿嬤個性開朗，生前就相當好客，6月2日在大甲殯儀館進行公祭。公祭日前想要來跟秀娥阿嬤說說話、致意，可以前往。