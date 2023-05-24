台中賣場出現發霉蛋民眾大呼噁心 市府限期改善

台中市北區一家賣場出現發霉雞蛋，賣場人員指出，雞蛋產地為泰國，台中市食安處今天前往稽查，架上雖無發霉的盒裝雞蛋，仍開立限期改善通知書，並移請源頭桃園市政府處辦。

有民眾到台中市北區一家大型賣場採購雞蛋時，赫然發現盒裝內的雞蛋出現白色、綠色斑點，嚇得他直呼噁心。蛋架上標示著，高密度水洗、冷風烘乾。彰化蛋農告訴媒體，應該是溫差的關係，水氣沒有吸收，雞蛋才會在塑膠盒發霉。

台中市衛生局透過文字稿表示，食安處接獲通知後，立即派員前往稽查，現場貨架上已無發霉的盒裝雞蛋，賣場人員指出24日上午巡視場區時，發現架上雞蛋有發霉狀況，已立即下架至倉庫內的退貨區，等待上游廠商回收。經查該蛋品的上游廠商為桃園市某家農產品有限公司，原產地為泰國。

有關販售蛋品出現肉眼可見的霉斑，食安處指出，涉違反食安法一般食品衛生標準，已開立限期改善通知書，屆時如複查未通過，將依法裁處新台幣3萬到300萬元罰鍰；另外也將移請源頭桃園市政府衛生局進一步釐清處辦。