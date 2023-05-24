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南投環縣極限自行車挑戰賽 這枚獎牌讓選手好期待

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車賽，今天由代言人魏華萱（左四）展示由紫南宮錢母設計的獎牌。圖／南投縣政府提供
紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車賽，今天由代言人魏華萱（左四）展示由紫南宮錢母設計的獎牌。圖／南投縣政府提供

「2023永不放棄一騎來發財」紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車賽，將在6月4日開跑，今天代言人單車女神魏華萱和南投縣單車一哥盧紹軒，展示自行車賽獎牌，以紫南宮兔年金幣搭配金雞設計的「扭轉錢坤」獎牌，讓選手相當期待順利完賽，將好運錢母帶回家。

紫南宮環縣極限挑戰自行車賽今年第11屆，台灣自由車運動協會理事長彭劍勇理說，紫南宮共同推動全民自行車運動，每年限額3千名，報名都立刻額滿，除了國內單車愛好者報名，也有國外好手趕來參加。

魏華萱說，外公家就在南投縣竹山鎮，每年都會回南投喝好茶，她首次參加南投縣自行車賽，就是武嶺挑戰賽，咬著牙在關門前15分鐘流著淚抵達終點，累得直說「再也不參加」，但南投好山、好水、好人情，後來還是參加5次自行車賽，在南投騎自行車真的會上癮。

南投縣府秘書長洪瑞智說，今年參賽選手共有3024人，其中10人為外國選手，6月4日上午6時從竹山鎮出發，經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮後回到紫南宮，全程99.9 公里，除了飽覽南投風光，也為沿線旅宿業以及餐飲、旅遊相關產業帶來商機。

參加選手須於限定7 小時內完成全程，大會將頒給騎士選手完成證書，和一面鏤空「扭轉錢坤」獎牌，是紫南宮兔年金色錢母鑲入鏤空金元寶造型獎牌，象徵扭轉錢坤，祝福選手「一騎來發財，有騎有保庇」。

紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車賽，由魏華萱（左二）、單車一哥盧紹軒一起造勢暖場。圖／南投縣政府提供
紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車賽，由魏華萱（左二）、單車一哥盧紹軒一起造勢暖場。圖／南投縣政府提供

南投 自行車 紫南宮

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