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南投草屯青年住宅擬蓋7層樓 初步規畫戶數出爐

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府草屯青年住宅用地約480坪，近期規畫興建地上7層建物，若以3房型規畫，初估能有37戶。圖／南投縣政府提供
南投縣政府草屯青年住宅用地約480坪，近期規畫興建地上7層建物，若以3房型規畫，初估能有37戶。圖／南投縣政府提供

南投縣政府開發草屯手工藝產業園區，預留青年住宅用地約480坪，近期規畫興建地上7層建物，若以3房型規畫，初估能有37戶。但因戶數有限，恐難支應地方需求，地方盼增加戶數。縣府承諾重新檢討戶數規畫，並覓地新建增加戶數。

縣府指出，近年推動青年住宅，以青年成家居住生活的機能性與便利性為架構，興建地點皆以鄰近都市計畫精華區及文教區，其中南投市文化路青宅預計今年下半年完工，草屯鎮青宅則是在草屯手工藝產業園區旁，預留約480坪用地興建。

而草屯青宅位置交通區位佳，東往國道6號，西接國道3號草屯交流道，鄰近學區有南開科大、旭光高中、富功國小，周邊還有台灣工藝研究發展中心，離市中心也僅10分鐘車程，縣府近期現勘評估，並著手辦理相關細部設計與編列預算。

建設處表示，草屯青年住宅基地面積約480坪，位於手工藝園區旁，屬草屯都市計畫住宅區，計畫興建地上7層、地下2層的建築物，若以3房規畫，每層6戶，每戶約有36坪空間，初步估算將能興建37戶及52格停車位。

但草屯鎮總人口達9.7萬人，是全台第一大鎮，縣府規畫當地青年住宅卻僅有37戶，戶數相當有限，恐難支應縣民需求，地方民眾與縣議員均反映，希望縣府重新評估規畫青宅設計，進一步增加戶數，嘉惠更多人。

對此，建設處表示，除了三房型，後續將研議搭配二房型，藉此增加出售戶數；南投縣長許淑華則說，草屯青年住宅計畫興建的戶數確實略顯不足，縣府將針對戶數規畫設計進行檢討，也將持續覓地，希望找到合適地點興建，進而增加戶數。

青年住宅 都市計畫 許淑華 建築

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